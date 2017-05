V Stari lekarni teden ustvarjanja z glino

31.5.2017 | 14:05

Črnomelj - V Podjetniškem inkubatorju Bela krajina se je pričel teden, ki so ga poimenovali Z glino izpod prstov. Včeraj so v enoti Stara lekarna v Črnomlju v organizaciji RIC Bela krajina odprli razstavo umetniških in unikatnih glinenih izdelkov Belokranjca Ines R. Dedić in Martina Skolibra .

Na otvoritvi sta svoje začetke raziskovanja ustvarjalnega sveta z glino, delo, pri katerem uporabljata različne tehnike in okrasitve ter edinstvene izdelke predstavila belokranjska rokodelca in ustvarjalca, so sporočili iz RIC Bela krajina.

Martin je poznan predvsem po zavitem kozarcu iz gline, ki simbolizira družabnost, in ga ni mogoče polnega postaviti na mizo, ne da bi se vsebina prelila. Svoj čas namenja raziskavi različnih načinov oblikovanja in vse, kar je povezano z belokranjskim izročilom, s poudarkom na grički in gradaški keramiko.

Ines se je z glino srečala v proizvodnji keramike, kjer je delodajalec prepoznal njen zaspan talent. Pravi, da v oblikovanju gline najde svobodo, ki ji omogoča upodobitev idej in občutek varnosti.

Večer je popestril Adam s prijetnim igranjem na harmoniko. Razstavljene izdelke si je mogoče ogledati (in tudi kupiti) do nedelje, med 9. in 12. uro.

V Stari lekarni bodo delavnice oblikovanja z glino potekale vse do nedelje (sreda in petek med 17. in 19., četrtek 17.30 do 19.30, v nedeljo med 10. in 12.), vodila jih bosta Ines in Martin.

J. A., foto: RIC Bela krajina

Galerija