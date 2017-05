Finančna uprava odposlala še zadnji sveženj informativnih izračunov dohodnine

31.5.2017 | 16:05

Ljubljana - Finančna uprava RS je v drugem in hkrati zadnjem svežnju z današnjim datumom odpreme poslala še zadnjih 566.269 informativnih izračunov dohodnine za leto 2016. Od 31. 3. 2017, ko je bilo zavezancem izdanih prvih 947.550 informativnih izračunov, jih je tako letos skupaj izdanih 1.513.819.

Zavezanci, ki bodo v naslednjih dneh na dom po navadni pošti prejeli informativne izračune dohodnine, naj te natančno pregledajo in preverijo, če so vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino. Nato naj navedene podatke primerjajo s svojimi podatki oziroma podatki o dohodkih, ki so jih prejeli od svojega izplačevalca, svetujejo pristojni na finančni upravi.

Če zavezanci ugotovijo, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, morajo najpozneje do 30. junija podati ugovor, sicer storijo davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov. Obrazec ugovora je dostopen na vseh finančnih uradih in na spletni strani Finančne uprave RS. Na podlagi ugovora bo davčni organ zavezancem izdal dohodninsko odločbo.

Zavezanci, ki do izdaje informativnega izračuna dohodnine niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, lahko to storijo še v ugovoru.

Če pa se zavezanci z informativnim izračunom dohodnine strinjajo, torej ocenijo, da je dejansko stanje takšno, kot je navedeno na informativnem izračunu dohodnine, jim ni treba storiti ničesar, ker bo informativni izračun po poteku roka za ugovor (30. 6. 2017) samodejno postal odločba.

Preveč plačano dohodnino bodo dobili vrnjeno 28. julija, rok za doplačilo pa se izteče 31. julija.

V drugem svežnju bo informativne izračune dohodnine prejelo 566.269 zavezancev, od tega 123.542 (21,8 %) z doplačili, 338.469 (59,8 %) z vračili, 104.258 (18,4 %) pa brez vračila ali doplačila dohodnine. V tej tranši bo skupaj za 47.477.764 evrov doplačil in 183.661.411 evrov vračil. Povprečni znesek doplačila znaša 384 evrov, povprečni znesek vračila pa 543 evrov.

