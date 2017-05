FOTO: Paraplegiki predstavili novo vozilo; začasno ga bo uporabljal Senad

31.5.2017 | 16:50

Novo mesto - Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja je danes predstavilo svojo najnovejšo pridobitev - osebno vozilo Renault kangoo, prilagojeno za prevoz ljudi na vozičkih, primerno tudi za večje električne vozičke.

Naložba jih je stala 23 tisočakov, 14 tisoč evrov so dali za nakup avtomobila, devet pa še za predelavo.

"Uspeli smo dobiti nekaj donacij, ostalo so bila lastna sredstva," je povedal predsednik omenjenega društva Jože Okoren in ob donacijah izpostavil Krko, Rotary klub Novo mesto, Adrio Mobil in NLB.

"Prevozi so eden od pomembnih programov našega društva, brez njih ne moremo izvajati dejavnosti. Več kot polovica naših članov je namreč brez možnosti lastnega prevoza," je pojasnil Okoren in nadaljeval: "Naša prioriteta so posamezniki, ni nam vseeno, kako živijo in kako prenašajo svojo invalidnost."

V društvu imajo tudi že prilagojen kombi, v katerem se hkrati lahko pelje šest invalidov na vozičkih.

Novi avtomobil so danes začasno predali svojemu članu, tetraplegiku Senadu Alukiću z Gorenjega Vrha pri Dobrniču, ki si je hrbtenjačo pri padcu z balkona poškodoval pred petimi leti. Zadnja štiri leta ima asistentko Marjano Hribar.

"Ta avto mi daje občutek, da spet lahko grem v svet. Marjana ima veliko izkušenj z vožnjo, tako da ji popolnoma zaupam. Preden sem dobil ta avto, je društvo pošiljalo kombi, da me je peljal na kakšne dejavnosti ali izlet, ampak to ni bilo vsak dan, kot se bova lahko z asistentko vozila zdaj," je zadovoljno povedal izjemno dobro razpoložen Alukić. Pokazal nam je tudi, kako upravlja svoj električni voziček - vse ukaze lahko izvede s pomočjo premikanja glave, največ z ustnicami.

Foto in tekst: Janja Ambrožič

