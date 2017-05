Poškodovanega v prometni nesreči oskrbeli reševalci

31.5.2017 | 18:45

Ob 10.30 sta v naselju Velike Malence na območju Brežic trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, z vpojnimi sredstvi posuli in počistili razlite motorne tekočine ter nudili pomoč vlečni službi. Reševalci UC NMP Brežice so poškodovano osebo oskrbeli na kraju nesreče.

Odprli avto

Ob 9.54 se je v naselju Veliki Podlog na območju Krškega občanu zaklenil osebni avtomobil. Gasilci PGE Krško so tehničnim posegom osebni avtomobil odprli.

Odstranili drevo

Ob 6.12 je na cesti Dobliče -Stari Trg v občini Črnomelj podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja je drevo razžagal in odstranil.

