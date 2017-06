Strela udarila v daljnovod

1.6.2017 | 07:05

Ilustrativna fotografija (Foto: I. V.)

Sinoči ob 20.36 uri se je v naselju Bukošek, občina Brežice, zaradi udara strele v 20 kV daljnovod kadilo iz transformatorske postaje. Gasilci PGD Bukošek in Brežice okolica so protipožarno pregledali transformator in z razsvetljevanjem nudili pomoč delavcem Elektra Celje pri popravilu daljnovoda. Na območju transformatorskih postaj Dobova 2, Globoko in Bukošek je bila med 20.29 in 22.50 uro motena oziroma prekinjena dobava električne energije.

Ob 18.18 je tudi na območju naselja Vinica, občina Črnomelj, prišlo do izpada električne energije. Dežurni delavci Elektro Ljubljana so napako odpravili.

Drevo na cesti

Ob 19.23 je na cesti Metlika – Podzemelj pri kraju Primostek, občina Metlika, podrto drevje oviralo promet. Obveščen je bil delavec cestnega podjetja Črnomelj, ki je drevje razžagal in odstranil s cestišča.

Odprli avto

Ob 20.26 se je v naselju Dobrova, občina Krško, občanu zaklenilo osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so vozilo s tehničnim posegom odprli.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 8.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODBREZNIK 3;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ ;

- od 8.05 do 9.05 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODBREZNIK 1;

- od 9.15 do 10.15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODBREZNIK 6;

-od 11.15 do 12.15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NGC OB STRAŠKI CESTI;

- od 13.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRKA;

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7.30 do 17.00, zaradi del občasno prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE DOLE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI izvod proti lipi;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSOJNIK izvod 2 Ože-Sever.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRUČA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Laše izvod Pokojnik med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Bistrica na območju TP Janeževe Gorice izvod Gradišče in izvod Janeževe Gorice med 8. in 11. uro; na področju nadzorništva Brežice pa na območju TP NNO Sobenja vase med 9. in 12. uro.

M. K.