Glavne teme Komunala, Cerod, Kostak

1.6.2017 | 09:30

Občinski svetniki, na levi Darka Brajdič, ki je sinoči protestno zapustila sejo.

Šentjernej - Včeraj so se šentjernejski svetniki zbrali na 20. redni seji občinskega sveta, a je zaradi obsežnega dnevnega reda in pozne ure niso zaključili. Že na začetku je svetnica Viktorija Rangus predlagala umik nekaj točk z dnevnega reda, saj je menila, da je 18 točk preveč za eno sejo, kar se ni zgodilo prvič, svetniki se težko na vse teme pripravijo in razprave pozno v noč, ko so že vsi utrujeni, niso dobre. A predlog po glasovanju - šest svetnikov za in šest proti - ni bil sprejet.

Kljub temu so po štirih urah in šestih obravnavanih točkah svetniki sklenili, da sejo prekinejo in z njo nadaljujejo drugič - župan jo je sklical za prihodnjo sredo.

Za govornico Gregor Klemenčič

Sejo je že na začetku znova protestno zapustila romska svetnica Darka Brajdič, razočarana, da se je ne upošteva z njenimi predlogi za izboljšanje položaja Romov, imela je pripombe na zapisnik… Za pojasnila župana in občinske uprave ni bila dovzetna.

Glavne teme sinočnje seje so bile komunalne zadeve. Direktor Komunale Novo mesto d.o.o. Gregor Klemenčič je podal letno poročilo za leto 2016, predstavil pa je tudi poslovni plan za letošnje leto, seveda s poudarkom na dogajanju v šentjernejski občini. Lani je Komunala v občini dosegla pozitiven poslovni izid, čisti dobiček je znašal dobrih 62.500 evrov. Najslabše je stanje pri zbiranju odpadkov, kjer so količine majhne. Svetniki so pohvalili že opravljena dela v okviru projekta HI ter spraševali tudi o drugih nujnih investicijah ter nato potrdili elaborate o oblikovanju cen občinskih gospodarskih javnih služb.

NA SEJI KREGAR IN LESKOVAR

Albin Kregar

Najbolj vroča je bila razprava v zvezi s Cerodom - na sejo je namreč prišel direktor Albin Kregar, ki je predstavil svoja stališča glede Analize obstoječega stanja s predlogi izboljšav in drugih rešitev za dejavnost ravnanja z odpadki v občini Šentjernej, ki jo je za občino nedavno opravilo krško podjetje Kostak in jo predstavilo na prejšnji seji. V tej analizi je bilo zelo kritično do Ceroda, ki po njihovem ne dela ne zakonito ne dobro ne racionalno itd. Kregar je sicer menil, da ni najbolj primerno, da tak pregled opravi konkurenčno podjetje - v Kostaku trdijo, da to niso - da pa je navsezadnje vedno dobrodošlo, da ti kdo nastavi ogledalo in te opozori, »če so zadeve korektne in utemeljene«. Občini, ki razmišlja, da bi izstopila iz Ceroda, je predlagal še kako neodvisno študijo.

Zdenko Antončič

Na slišano se je na seji odzval tudi Jože Leskovar iz Kostaka in zelo natančno obrazložil vse pomembne zadeve, od cen do investicij, tako da so bili svetniki ob koncu začudeni, kako vsaka stran govori drugače. Zato so sklenili, da nova pojasnila do junijske seje pripravi spet Cerod, kajti, kot je dejal župan Radko Luzar, morajo vsi imeti res realno sliko, da se bodo lahko prav odločali. Gotovo pa jim je najpomembnejše, da bodo njihovi občani imeli čim nižje zneske na položnicah.

Kaj vse je ostalo odprto še pri ekoloških temah v zvezi s Cerodom, ki je neznosen smrad na deponiji, ki je oteževal življenje mnogih Šentjernejčanov, v zadnjem času rešil, je svetnikom spregovoril vodja CI Zdenko Antončič. Kot je bilo razumeti, nezaupanje ljudi v Cerod še vedno obstaja.

Besedilo in foto: L. Markelj

novejši najprej Komentarji (2) 1h nazaj Oceni patriot Gotovo bodo Šentjernejci raje plačevali višje cene Komunali novo mesto, ki poleg vsega zelo dobro poskrbi za svoje vodstvo, kot da bi ta posel delal nekdo od zunaj za 40 % nižjo ceno. 43m nazaj Oceni ZAČUDENI Hej patriot, da obrazloži od kje ti je podatek, da bodo plačevali 40 procentov dražje. Je pa res da bo okoli 45 procentov dražje če pristopite v KOSTAK in zato Leskovar tako naklada, da bi odpeljal vse odpadke v Krško saj so smeti v tem trenutku največji BIZNIS. Bodite svetniki previdni. Je pa res, da bi bilo najbolje da bi izdelali še nevtralno analizo kajti firma KOSTAK ne more pisati kot konkurenčna firma analize. Pisane so tako kot si želi KOSTAK in verjetno vodstvo občine. Bo pa verjetno CeROD uporabil kakega odvetnika in SODIŠČE. Pa še eno. Le kaj ima pa spet električar za odgovarjati na seji OS o CeRODU. Tu je resnica. Vsak naj opravlja svoj posel. Vsak v občini vidim, da bi bil rad STROKOVNJAK, vendar tako ne gre gospod župan. Bol bo morala delat občinska uprava. To je naše videnje izven občine. Gre pa vse navzdol kar ste prevzeli občino. Preglej samo prijavljene komentatorje