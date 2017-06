Novi listi Rastoče knjige Šentruperta

V Šentrupertu so včeraj pripravili slovesnost ob širitvi rastoče knjige. (Foto: J. S.)

Avtor Rastoče knjige občine Šentrupert prof. Jože Zupan

Včerajšnji slavnostni govornik akademik dr. Boštjan Žekš

Šentrupert - V galeriji šentrupertske osnovne šole d. Pavla Lunačka so včeraj gostili slovesnost ob širitvi Rastoče knjige občine Šentrupert. V tej stalni razstavi so obrnili sedem novih listov, pridružili so se ji podpornica kulture in ljubezni do Šentruperta Zalka Valas, svetovljanka, ki ni pozabila materinščine, Livija Reden Barbo, umetnostna zgodovinarka in konservatorska svetnica Majda Frelih Ribič, vrhunski strokovnjak na področju analogne telefonske tehnike Ivan Jaki, direktorica Slovenija - transplant prim. Danica Avsec, ilustratorka svetovnega slovesa Alenka Sottler ter sestra dobrotnica in prinašalka upanja v zaostalih deželah Zvonka Mikec.

Rastoča knjiga občine Šentrupert tako šteje že blizu 50 imen. »Ob teh imenih se pravzaprav sam najbolj bogatim, ker sem ponosen na ljudi, ki so s svojo zavzetostjo ustvarili sled. Kajti v življenju vsak išče svojo sled in kdor jo hoče ustvariti, je ta sled vedno globlja, kdor pa se zadovolji s plitvo sledjo, nima tistih korenin, za katere bi lahko rekel: vredno je živeti. Jaz pa kličem po življenju, znova in znova …« je o pomenu te stalne razstava dejal njen avtor prof. Jože Zupan.

Slavnostni govornik včerajšnje slovesnosti pa je bil akademik dr. Boštjan Žekš. »Namen Rastoče knjige je, da bi v vsakem okolju izpostavili ljudi z različnih področij, ki so nekaj dobrega naredili. To moramo delati zato, da bomo ponosni sami nase. Ko izpostavimo te ljudi, namreč vidimo, da smo sposobni nekaj dobrega narediti,« je med drugim dejal in dodal, da je v Šentrupert projekt Rastoče knjige, ki je še posebej pomemben prav za majhne kraje, izjemno uspel, saj njena imena prihajajo z najrazličnejših področij.

Včerajšnjo slovesnost, ki sta jo povezovala Janja Jerovšek in Jože Zupan, sta s kulturnim programom obogatila Otroški pevski zbor OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert z zborovodkinjo Natašo Dragar in Ženski pevski zbor Šentrupert, ki ga prav tako vodi Nataša Dragar.

