Le še dober teden od 50. tabora

1.6.2017 | 17:30

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje (Foto: J. S. / arhiv DL)

Trebnje - Mednarodni tabor likovnih samorastnikov, ki v Trebnje privabi umetnike z vsega sveta, se nevzdržno približuje. Le še dober teden dni nas loči od jubilejnega, že 50. tabora.

Na tokratnem večdnevnem druženju in likovnem ustvarjanju se bodo zbrali kiparji in slikarji iz Mehike, Irana, Grčije, Češke, Italije, Srbije in Hrvaške. Umetniki ob koncu druženja galeriji vsako leto poklonijo najmanj eno svoje delo. Obsežna zbirka likovnih del – trenutno jih v galeriji hranijo več kot 1160 – se bo s tem še dodatno povečala. Mednarodni tabor Galerije likovnih samorastnikov Trebnje sicer traja od sobote, 10. junija, do sobote, 17. junija.

Uradno odprtje bo v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje potekalo v soboto, 10. junija, ob 18. uri. Na slavnostnem dogodku pa bodo zbrane goste in umetnike pozdravili direktorica Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje Patricija Pavlič, župan občine Šentrupert Rupert Gole in varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, so sporočili prireditelji.

J. S.