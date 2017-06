V nesrečah poškodovana dva kolesarja

1.6.2017 | 13:15

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Okoli 11.30 se je v prometni nesreči na cesti med Stražo in Prečno poškodoval 38-letni kolesar. Po prvih zbranih obvestilih policistov naj bi kolesar zapeljal v udarno jamo in preko krmila padel po vozišču. Lažje poškodovanega kolesarja so oskrbeli v novomeški bolnišnici, policisti pa odgovornost za nesrečo še ugotavljajo.

Okoli 18. ure se je zgodila prometna nesreča v krožišču pri Drnovem, kjer je 56-letna voznica odvzela prednost kolesarju. 52-letni kolesar je po trčenju padel in se lažje poškodoval. Povzročiteljici nesreče so policisti izdali plačilni nalog

Zaloti je vlomilca

V vasi Krka v Novem mestu je dopoldne nekdo poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. Ko se je oškodovanec vrnil domov in zalotil storilca, je slednji pobegnil. Policisti nadaljujejo s preiskavo okoliščin in aktivnostmi za izsleditev storilca.

Na vlaku so se skrivali trije tujci

Policisti Postaje mejne policije Dobova so popoldne med opravljanjem mejne kontrole tovornega vlaka v enem izmed vagonov našli skrite tri tujce, ki so se skušali izogniti mejni kontroli in na nezakonit način vstopiti v Slovenijo. Državljane Alžirije, Libije in Palestine so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom. so sporočili z novomeške Policijske uprave.

J. S.