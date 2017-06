Kazen za lastnike psov, če ne pospravijo za svojim kosmatincem

1.6.2017 | 15:00

Mirnopeški občinski svet (Foto: M. Ž.)

Mirna Peč - Mirnopeški svetniki so na včerajšnji seji sprejeli odlok o obveznosti lastnikov in skrbnikov psov na javnih mestih na območju njihove občine. Na občinski upravi so ga pripravili na podlagi pobud na občinskem svetu in odborih, moteči so bili namreč predvsem pasji iztrebki, ki jih lastniki ne pospravljajo za svojimi kosmatinci.

Po soglasno sprejetem odloku morajo poslej lastniki in skrbniki psov z javnih mest sproti odstraniti pasje iztrebke, s seboj pa so dolžni imeti vrečko, rokavice ali kaj podobnega in iztrebke odložiti v smetnjake, ki so namenjeni za pasje iztrebke, oz., če teh ni, v zabojnike za mešane ali biološke komunalne odpadke. Omejili so tudi gibanje psov, in sicer ga ne smejo voditi na otroška igrišča in zelenice v bližini vzgojno-varstvenih ustanov, torej šole in vrtca, pokopališča, športna igrišča, javne prireditve brez dovoljenja organizatorja in druge površine, ki so označene s posebnimi oznakami. Izjeme so službeni psi ter psi, ki so vodiči slepih in pomočniki invalidov.

Nadzor nad izvajanjem bodo opravljal medobčinski inšpektorat in redarstvo, z globo 50 evrov bodo kaznovali lastnika in skrbnika psov, ki je fizična oseba, če s seboj nima ustreznega čistilnega pribora ali ga ob pozivu pooblaščene uradne osebe ne pokaže, pa tudi če iztrebkov ne odloži v predvidene smetnjake. Sto evrov bodo plačali tisti, če z javnih mest sproti ne odstranijo pasjih iztrebkov ali če psa vodijo na zgoraj omenjene površine. Kazni so višje za pravne osebe in samostojnega podjetnika ter njune odgovorne osebe - gibljejo se od 200 do 500 evrov.

Prvi rebalans proračunov

Svetniki so med drugim sprejeli prvi rebalans letošnjega in proračuna za prihodnje leto, ki so ga, kot je dejal župan Andrej Kastelic načrtovali že ob zaključnem računu proračuna za leto 2016. Predvsem je bil potreben zaradi spremembe dinamike del dveh največjih naložb v občini - gradnje suhokranjskega vodovoda in športne dvorane. Slednjo namreč želijo v jeseni v uporabo dati popolnoma opremljeno in ne, kot so predvidevali ob pripravi proračunov, da bi določeno opremo prenesli v naslednje leto. Pri suhokranjskem vodovodu se na podlagi zahtev sofinancerja, to sta država in Evropska unija, del gradnje, ki je bila predvidena iz letih 2018 in 2019, prestavlja v letošnje leto. Do konca prihodnjega leta mora tako biti vodovod zgrajen, v leto 2019 pa se prenesejo le plačila zadržanih zneskov.

Častni občan bo Jože Slak – Đoka

Ob skorajšnjem občinskem prazniku bodo Mirnopečani dobili tretjega častnega občana, po sklepu občinskega sveta bodo naziv posthumno podelili rojaku, vsestranskemu umetniku, akademskemu slikarju Jožetu Slaku – Đoki za njegove dosežke a področju slikarstva, sodelovanja z mirnopeško šolo in drugimi institucijami pri projektih za mlade in oblikovanja znaka šole, s čimer je pomembno prispeval k ugledu občine doma in p svetu. Plaketo občine pa bodo prejeli domači župnik Janez Rihtaršič za delo pri obnovi župnijske cerkve in trga ter podružničnih cerkva ter razvijanje številnih aktivnosti za občane, Jože Zoran za delo na področju gasilstva in Elko Obrekar za delo na področju kulture.

M. Ž.

novejši najprej Komentarji (1) 5h nazaj 2 (3) (1) (3)(1) Oceni OBČAN Edino pravilno. Lastnik psa ima 2.000 € denarja za psa in 500 €/leto za hrano. Nima pa 5˘za vrečke in volje pospraviti pasji drek. Naj pusti psa, da se mu userje v stanovanju ali v garaži in naj tam pusti drek. Preglej samo prijavljene komentatorje