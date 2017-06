Za uboj in poskus uboja 15 let in 10 mesecev zapora

1.6.2017 | 12:15

Sandrijel Brezar je še danes trdil, da on tiste noči ni streljal.

Novo mesto - Petčlanski sodni senat novomeškega okrožnega sodišča, ki mu je predsedovala sodnica Natalija Picek Kink, je pred slabo uro odločil: Sandrijel Brezar je kriv uboja Rudija Pirca in poskusa uboja Primoža Pirca v romskem naselju Šmihel v Novem mestu. Za prvo kaznivo dejanje so mu dosodili 12 let zapora, za drugega štiri in na koncu izrekli enotno kazen 15 let in 10 mesecev zapora. Stroškov postopka mu ne bo treba plačati, kril jih bo državni proračun, družino Pirc pa so s premoženjsko-pravnim zahtevkom napotili na pravdo. Brezarju, ki so ga priprli le slabo uro po streljanju konec lanskega julija, so pripor podaljšali.

Sodba še ni pravnomočna, obtoženi in njegov odvetnik Marko Štamcar sta že napovedala, da se bosta pritožila.

Foto in tekst: J. A.

Galerija