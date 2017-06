Tudi letos dobrodelna Mavrica

1.6.2017 | 19:00

V trebanjskem vrtcu Mavrica so peto leto zapovrstjo pripravili dobrodelno prireditev Krepimo družine z eko pogostitvijo (Foto: J. S.)

Trebnje - V trebanjskem vrtcu Mavrica so danes popoldne, peto leto zapovrstjo, pripravili prireditev Krepimo družine z eko pogostitvijo, dobrodelni dogodek s številnim delavnicami in ustvarjalnicami, ki ga pripravljajo strokovni delavci vrtca, z zbranimi prispevki pa bodo vnovič pomagali družinam v stiski.

»Krepim družine je bil projekt, v katerega smo se vključili leta 2014 in v katerem smo staršem bolj pomagali pri vzgoji otrok. Ker smo tudi eko vrtec in veliko dajemo na zdravo prehrano, saj v jedilnike vnašamo različne eko izdelke, smo projekt združili z eko pogostitvijo,« pripoveduje ravnateljica Vrtca Mavrica Trebnje Vlasta Starc.

Tako so v trebanjskem vrtcu popoldne pripravljali različne jedi in napitke, dogajanje pa popestrili s številnimi delavnicami, med drugim so se lahko malčki zabavali z baloni in pri poslikavi obraza pa v sprostitveni, nogometni in frizerski delavnici, pripravili so delavnico s slanim testom, obiskale so jih Trebanjske mažorete in drugo. Strokovni delavci so pripravili lutkovni predstavi, dogajanje pa so sklenili z gledališko predstavo. Sicer so tudi letos na ogled postavili razstavo izdelkov, ki so v vrtcu nastajali vse leto.

Z zbranimi dobrodelnimi prispevki bodo tako pomagali družinam v stiski, tretje leto zapovrstjo jih bodo namreč popeljali na enodnevni izlet na morje, kjer, kot še pravi Starčeva, ugodijo vsem njihovim drobnim željam.

J. S.

