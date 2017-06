V nesreči se je poškodoval motorist

1.6.2017 | 18:15

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

V Dobrniču v trebanjski občini se je ob 12.55 zgodila prometna nesreča z udeležbo motorista in osebnega vozila. Poškodovanega motorista so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje in ga prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče in počistili razlite motorne tekočine.

Zagorela je zavesa

V Velikih Brusnicah v novomeški občini je zaradi napake na električni napeljavi ob 9.31 zagorela zavesa v podstrešnem prostoru stanovanjske hiše. Ogenj je še pred prihodom gasilcev GRC Novo mesto in PGD Brusnice pogasil lastnik. Gasilci so prezračili prostor in ga preventivno pregledali s termo kamero.

S helikopterjem v Klinični center

Ekipa nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj je ob 15.02 oskrbela poškodovano osebo ter jo predala dežurni ekipi Helikopterske nujne medicinske pomoči, ki jo je s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v UKC Ljubljana, poroča novomeški Regijski center za obveščanje.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v petek, 2. 6. 2017:

•od 7. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSOJNIK;

•od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAŠČA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v petek, 2. 6. 2017, od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AVTOBUSNA POSTAJA NM.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

J. S.