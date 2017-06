Na Bregah razkrilo sedem hiš; poplavljene kleti, podrta drevesa ...

2.6.2017 | 07:00

Ilustrativna slika (Foto: arhiv)

Na območju Posavja, Bele krajine, okolice Novega mesta in Trebnjega je sinoči nastalo več močnih neviht, ki so se le počasi pomikale proti severovzhodu. Nekaj ur so se vrstili udari strel, močni nalivi, porasti hudournikov, sunki vetra in na manjših območjih tudi toča. Kot je razvidno iz poročila Regijskega centra za obveščanje, so dežurne službe imele obilo dela:

POSAVJE

Vetrolom

Ob 20.30 so v naselju Brege, občina Krško, gasilci PGD Brege po neurju pokrili razkrite strehe na sedmih hišah.

Ob 20.24 je v naselju Gorenje Skopice, občina Brežice, podrto drevo oviralo promet. Posredovali so gasilci PGD Skopice, ki so oviro odstranili.

Poplave meteorne vode

Okoli 20. ure so v Krškem, Leskovcu pri Krškem in Žadovinku gasilci PGD Krško, Leskovec, Videm ob Savi, Velika vas, Vihre, Brege, Dolenja vas, Drnovo, Veliki Podlog in PGE Krško črpali vodo iz poslovnih in stanovanjskih objektov, odstranili podrta drevesa ter očistili posledice neurja.

Okoli 20.30 ure je v naseljih Dolenje in Gorenje Skopice, Cerklje ob Krki ter Krška vas, občina Brežice, meteorna voda poplavila nekaj kleti stanovanjskih in poslovnih objektov. Posredovali so gasilci PGD Skopice, PGD Cerklje ob Krki in PGD Krška vas ki so meteorne vode črpali iz objektov.

DOLENJSKA IN BELA KRAJINA

Poplave, poplave meteorne vode

Ob 20.31 je v Vorančevi ulici v Novem mestu, meteorna voda poplavila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto so s potopno črpalko izčrpali vodo.

Ob 20.30 je v Zagorici, občina Mirna, v stanovanjskem objektu kletne prostore zalila meteorna voda. Gasilci PGD Mirna so vodo izčrpali.

Vetrolom

Ob 20.28 je na cesti Krasinec - Griblje, občina Metlika, podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec Cestnega podjetja Novo mesto je drevo razžagal in ostranil s ceste.

Ob 20.31 je podrto drevo oviralo promet na cesti Račje selo - Hudeje, pri Vejarju, občina Trebnje. Delavci Komunale Trebnje so drevo razžagali in odstranili s cestišča.

Na Krki rjav madež

Ob 19.30 so občani na površini reke Krke pod Kandijskim mostom v Novem mestu opazili rjav madež. Gasilci GRC Novo mesto so na kraju ugotovili, da je verjetno zaradi močnejšega naliva prišlo do izpusta fekalij iz kanalizacijskega sistema. Obveščeni so bili delavci Komunale Novo mesto.

... Pa tudi prometne nesreče

Ob 19.41 je na avtocesti pri kraju Gorenje Skopice, občina Brežice, voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča in se prevrnil. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in pomagali vlečni službi. Voznik se je v nesreči lažje poškodoval in je odklonil zdravniško pomoč.

Ob 22.17 je na cesti Radenci - Sodevci v kraju Dečina, občina Črnomelj, voznik osebnega vozila zapeljal s ceste in trčil v drevo. Gasilci PGD Črnomelj so razsvetlili in zavarovali kraj, odklopili akumulator na vozilu, s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo in nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so ga na kraju oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

M. K.