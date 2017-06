Žiga gre v tekmo za predsedniški stolček

2.6.2017 | 08:00

Žiga Papež (Foto: B. B.)

Ko je Donald Trump dobil predsedniške volitve v ZDA, je Žiga z ekipo posnel skrito kamero prihoda Melanie Trump na odprtje vaške ceste v okolici Sevnice. Ko je bil govor o uživanju kokaina med našimi politiki, je s prijatelji v parlament dostavil dve samokolnici belega prahu in še kup toaletnega papirja za povrhu. Ko so skakalci zaključevali ne ravno posrečeno sezono v Planici, je preskočil ograjo in poljubil Petra Prevca.

Žiga Papež, Papster, kot so ga poimenovali prijatelji, je 23-letni študent z Rateža, ki gre zdaj še korak dlje – odločil se je, da bo kandidiral na predsedniških volitvah.

Je to še ena v nizu potegavščin? Žiga pravi, da ne, da je odločitev čisto resna, da pa se bo skušal pri vsem skupaj kar najbolj zabavati in skozi komični lik Papsterja ljudem privabiti še kak nasmeh na usta. »Politiki govorijo le o težavah, pozabljajo pa, da je še kako pomembno, da se vsak dan tudi nasmejimo,« pripoveduje med srebanjem kave, ki sva jo naročila v lokalu v bližini njegovega ljubljanskega stanovanja. Lani je zaključil prvostopenjski študij na Fakulteti za šport, zdaj dela magisterij na Ekonomski fakulteti. Do pred dvema letoma je bil tudi poklicni igralec tenisa. Igral je na turnirjih nižjega ranga in se prebil do okoli 1.500. mesta na ATP-lestvici. S tem je bil sploh prvi Dolenjec na ATP-lestvici.

»Razlogov, da sem prenehal poklicno kariero, je več. Imam sladkorno bolezen, kar se pozna pri regeneraciji telesa. Tudi rezultati niso bili taki, kot sem si zadal, in to je bilo ključno pri vsem skupaj. Težava je bil tudi denar, pa tudi potovanja po vsem svetu so naporna in kar malo domotožja sem čutil,« pripoveduje.

Žiga izhaja iz športne družine. Njegov oče je sloviti dolenjski kolesar, balkanski prvak in udeleženec olimpijskih iger v Seulu Sandi Papež. Seveda ga vprašamo, kako je oče sprejel novico, da namerava kandidirati za predsednika. »Doma niso nič vedeli o tem in predstavitveni video sem predvajal vsej družini. Vsi so bili presenečeni, oče pa je za nekaj časa kar obnemel. Ko je prišel k sebi, je rekel, da je posnetek dober, in zdaj mi pri tem pomaga. V resnici me podpira vsa družina, za kar sem vsem zelo hvaležen.«

Za kandidaturo so ga nagovorili prijatelji in to so tudi njegovi edini strici iz ozadja. »Moj cilj je, da bi skozi kampanjo zabaval Slovence. Vem, za nekatere bom čudak, nekaterim pa bo to, kar počnem, všeč in se bodo nasmejali.«

No, če bo hotel ostati v političnem cirkusu, ki se nam obeta v jeseni, bo moral najprej zbrati 5.000 podpisov, kolikor jih potrebuje za vložitev kandidature. V kratkem jih bo začel zbirati v Novem mestu, pri tem pa obljublja, da bo iz vsega skupaj naredil tudi zabaven dogodek. Za vsak oddan podpis že zdaj obljublja dva decilitra piva. Njegova močna plat so družbena omrežja, veliko prijateljev ima tudi med športniki, če bo treba, pa bo za podpise hodil tudi od vrat do vrat, je odločen.

