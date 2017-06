V Gaju prva mednarodna dirke

2.6.2017 | 10:15

Dirkači so poligon Gaj prvič preskusili lanskega oktobra na t.i. avtomobilističnem kronometru. (Foto: arhiv DL)

Cerklje ob Krki - Avtomobilistični poligon Gaj ob letališču Cerklje ob Krki bo konec tedna gostil prvo mednarodno tekmovanje - KHD Cerklje 2017. Prireditelji tam v soboto in nedeljo pričakujejo več kot 70 dirkačev, so sporočili iz AŠ 2005.

"Čeprav prva faza gradnje poligona Gaj ob letališču v Cerkljah še ni povsem končana, bi bilo odlaganje krstne prireditve zaradi interesa avtomobilističnega in motorističnega športa napačen korak," je na sredini novinarski konferenci poudaril Dagmar Šuster, direktor Zveze za avtošport Slovenije - AŠ 2005, ki bo imela ob sebi tudi močno ekipo AK Lamko.

Kot poroča STA, se bodo v dvodnevnem tekmovalnem sporedu zvrstile prvenstvene preizkušnje centralnoevropske cone, dirke za DP Slovenije in Hrvaške, pokal Renault Twingo, dirki historičnih vozil, hrvaški pokal VIP, gledalcem pa bodo predstavili tudi avtoslalom.

AŠ 2005 je 2,004 km dolgo progo pred kratkim licenciral in s tem prižgal zeleno luč za organizacijo športnih prireditev v hitrostnem avtomobilizmu in motociklizmu, odprta pa bo tudi za druge uporabnike. Že v petek bo proga od 12. ure do 17.30 na voljo vsem, ki bi se želeli na njej preizkusiti. Prireditelji se veselijo, da bodo dirkačem ponudili povsem na novo dobro zaščiteno asfaltirano progo, ne skrivajo pa, da bo treba še marsikaj postoriti.

Že septembra bodo pripravili drugo letošnjo prireditev, zmogljivosti poligona pa bodo seveda skušali kar najbolje unovičiti s pametno in zmerno cenovno politiko.

B. B.