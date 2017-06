Tujca nezakonito prebredla Kolpo

2.6.2017 | 11:45

Kočevski policisti so so včeraj okrog 8.30 ure na glavni cesti med naseljema Štalcerji in Livold, prijeli dva tujca, državljana Tunizije in Afganistana. Kot so ugotovili, sta državno mejo nezakonito prečkala čez reko Kolpo pri kraju Pirče. Ob prijetju sta oba zaprosila za mednarodno zaščito (azil). Tujca sta bila pregledana s strani zdravnice ZD Kočevje, prav tako pa sta prejela topel obrok. Po postopku policistov sta bila nameščena v azilnem domu.

B. B.

Komentarji (1) 1h nazaj Oceni Hss Naredis mejni prekrsek. Dobis hrano, stanovanje in zdravniski pregled. Kot slovenec pa od take storitve dobis samo racun.