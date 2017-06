Odprli obnovljeno Bračičevo ulico na Senovem

2.6.2017 | 12:05

Vir fotografij: Občina Krško

Senovo - V okviru praznika občine Krško so v sredo popoldan na Senovem slovesno odprli rekonstruirano Bračičevo ulico.

Občina Krško je konec lanskega leta pristopila k rekonstrukciji 220 metrov dolge ulice z ureditvijo 25 novih parkirnih mest. Uredili so novo fekalno in meteorno kanalizacijo, nov vodovod, kabelsko kanalizacijo za širokopasovne povezave, pa tudi novo javno razsvetljavo in dva nova ekološka otoka.

Naložba je vredna 129.000 evrov, dela, ki jih je izvajalo podjetje Gradnje Boštanj, pa so zaključili konec aprila.

Novo pridobitev sta s prerezom traku namenu slovesno predala župan občine Krško Miran Stanko in Matevž Županc, predstavnik mlajše generacije stanovalcev na Bračičevi ulici.

Slovesnost, ki jo je povezoval Tone Petrovič, so s kulturnim programom popestrili člani Folklorne skupine DKD Svoboda Senovo in folklorna skupina OŠ XIV. divizije Senovo, so še sporočili z občine Krško.

