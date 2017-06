Mladenič, ki je trčil v drevo, je huje poškodovan

2.6.2017 | 12:20

Včeraj okoli 10. ure je voznica osebnega avta na Belokranjski cesti, pripeljala je iz smeri Metlike, na prehodu za pešce z vozilom oplazila pešca, ki je pravilno prečkal cesto in nadaljevala z vožnjo. Pešec se je v nesreči lažje poškodoval. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Izsili prednost

Okoli 13. ure pa sta v Dobrniču trčila osebni avto in moped. Trebanjski policisti so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 57-letni mopedist, ki je zaradi nepravilnega vključevanja v promet izsilil prednost 53-letni voznici osebnega avtomobila. Voznik mopeda je po trčenju padel in se lažje poškodoval.

V drevo

Precej huje se je končalo trčenje malo 22. uri na cesti med Radenci in Sodevci na območju občine Črnomel. 21-letni voznik osebnega avtomobila je vozil v smeri proti Sodevcem in pri naselju Dečina zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Huje poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico. V nesreči se je lažje poškodoval tudi 18-letni potnik.

Vlomi in tatvine

Na Otočcu je med sredo in četrtkom neznanec z dvorišča stanovanjske hiše ukradel dve pogonski gredi za kmetijski traktor. Prav tako na Otočcu je v noči na četrtek neznanec vlomil v gospodarski objekt in odpeljal štiri pogonske gredi in varilni aparat. Lastnika sta oškodovana za okoli 1200 evrov.

V okolici Sevnice je včeraj dopoldne nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel denar in pištolo. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 6500 evrov.