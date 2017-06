Cviček je kralj, dolenjsko belo, pozdravljeno!

2.6.2017 | 14:35

O letošnjem tednu cvička in o vinu so na današnji konferenci za novinarje na Raki govorili (z leve) podpredsednik zveze Uroš Flajs, podpredsednica Martina Baškovič, predsednik Miran Jurak, cvičkova princesa Dragica Ribič, kralj cvička Gregor Štemberger in ambasador cvička Peter Kapš. (Foto: M. L.)

Raka - Predstavniki Zveze društev vinogradnikov Dolenjske so na današnji konferenci za novinarje strnili nekatere ocene o pred dnevi končanem 45. tedna cvička in predstavili nekaj načrtov za prihodnje delo zveze, ki v 32 vinogradniških društvih vključuje okrog 6.000 vinogradnikov.

Sodelovali so predsednik vodstva zveze predsednik Miran Jurak, podpredsednica Martina Baškovič in podpredsednik Uroš Flajs ter kralj cvička Gregor Štemberger, cvičkova princesa Dragica Ribič in letošnji prejemnik naslova ambasador cvička Peter Kapš.

Na sklepno prireditev letošnjega tedna cvička v Trebnjem je po Jurakovih besedah prišlo okrog 8.500 obiskovalcev.

Jurak je dejal, da bo zveza kmalu objavila razpis za 46 teden cvička in tako naj bi bila do letošnjega septembra znana lokacija in organizator 47. tedna cvička prihodnje leto.

Med načrti je Jurak napovedal med drugim spodbujanje razprave o dolenjskem belem vinu, natančneje o tem, da ga velja popularizirati, glede na to, da ga vinogradniki na tem območju uspešno pridelujejo. Jurak vidi prihodnost tedna cvička v povezovanju z mladimi, za to povezovanje se zavzema tudi cvičkova princesa Dragica Ribič.

Podpredsednica Martina Baškovič vidi enega od izzivov zase v zvezi v sodelovanju pri odpravi nekaterih vrzeli v statutu in pravilniku zveze. Podpredsednik Uroš Flajs se zavzema za še večje sodelovanje vinogradniških društev s kmetijsko-gozdarskim zavodom. Kralj cvička Gregor Štemberger je prepričan, da bo lahko uspešno pomagal k dodatnemu povezovanju vinogradnikov.

Ambasador cvička Peter Kapš vidi med nalogami zveze društev vinogradnikov Dolenjske poenotenje označevanja cvička. Po njegovem je tudi pomembno, da zveza izobrazi svoje ocenjevalce, ki bodo tako strokovno kot tudi brez podcenjevanja obravnavali cviček. Kapš, ki je pisec knjig in člankov o zdravilnih učinkih vina, je tudi zanimivo razčlenil tovrstne lastnosti vina.

M. L.

