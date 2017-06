Triptihovce obiskali Tokac, Tučo in Buh

2.6.2017 | 15:30

Novo mesto - Tretji dobrodelni triptih, ki ga s humanitarno noto ustvarjajo trije slikarji iz novomeškega Narodnega doma oziroma Sokolca Sebastjan Šeremet, Nejc Smodiš in Igor Obradinović, počasi dobiva končno podobo, počasi pa se izteka tudi niz koncertov, na katerih številni znani glasbeniki z brezplačnimi nastopi podpirajo ustvarjalce, katerih ustvarjanje v Narodnem domu se glede na razplet spora z občino, lastnico zgradbe, se tudi počasi izteka.

Sinočnja zasedba glasbenikov, ki se izmenjujejo na malem odru spodnjega salona Narodnega doma je bila še posebej močna. Najprej sta na oder stopila člana skupina Dan D pevec Tomislav Jovanović Tokac z akustično kitaro in Marko Turk Tučo z ukulelejem in navdušila s, kot se je izrazil Tokac, kantrijado, precej drugačno glasbo, kot smo je vajeni, ko se na oder postavi celotna zasedba Dan D. Tokcu in Tučotu sta sledila Uroš Buh in Matjaž Ugovšek.

I. V.

