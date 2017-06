Zaradi nesreč dva v bolnišnico, gasilci nad posledice neurja

2.6.2017 | 18:20

Okoli pol poldneva sta v krožišču Ljubljanske, Andrijaničeve in Mirnopeške ceste v Novem mestu trčila skuter in osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč poškodovanemu vozniku skuterja do prihoda reševalcev, pomagali pri prenosu in oskrbi, odklopili akumulator na vozilu ter z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče. Poškodovanega voznika skuterja so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Čistila cesto

Kako uro kasneje sta gasilca PGD Mirna posredovala na cestah Mirna-Zagorica in Mirna-Ravne v občini Mirna. Meteorna voda je nanesla blato in pesek, gasilca sta cestne površine očistila in oprala.

Po naletu ostal ukleščen

Že zjutraj, ob pol sedmih, se je v kraju Vojsko, občina Kozje, pripetila prometna nesreča z naletom tovornega in osebnega vozila. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice. Gasilci PGE Krško, PGD Steklarna Rogaška Slatina, Kozje in Podsreda so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo iz vozila, pomagali reševalcem in počistili cestišče z vpojnim sredstvom.

Čistili parkirišče

Ob 7.15 so gasilci PGD Leskovec za posledicami neurja prejšnjega dne očistili parkirišče na Cesti krških žrtev v Krškem.

Poletel helikopter

Ob 13.37 je helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo HNMP na Brniku posredoval v Splošni bolnišnici Brežice, od koder so prepeljali obolelo osebo v UKC Ljubljana.

Vetrolom

Ob 13.50 so v naselju Trška gora, občina Krško, gasilci PGE Krško razžagali in odstranili v včerajšnjem neurju podrto drevo ter poškodovano strešno kritino na stanovanjskem objektu.

B. B.