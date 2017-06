Zapeljal s ceste in trčil v drevo

3.6.2017 | 08:55

Ilustrativna slika (Foto: arhiv)

Danes ob 0.43 je na cesti Črnomelj—Vinica pri kraju Kanižarica, občina Črnomelj, voznik osebnega vozila zapeljal s ceste in se zaletel v drevo, dve osebi pa sta ostali ukleščeni v vozilu. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator na vozilu, s tehničnim posegom rešili ukleščene in pomagali reševalcem. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so eno poškodovano osebo oskrbeli na kraju nesreče, drugo pa odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gasilci pokrili streho

Včeraj ob 18.00 uri so iz Breze, občina Trebnje, zaprosili za pomoč gasilcev pri začasnem pokrivanju strehe objekta, ki je bila poškodovana dan prej v neurju. Gasilci PGD Občine so streho pokrili.

Našel ročno bombo

Včeraj ob 20.00 uri je krajan na njivi pri kraju Gradnik, občina Semič, našel ročno bombo, angleške izdelave, ostanek druge svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta nevarno najdbo odstranila in odpeljala v ustrezno skladišče.

M. L.-S.