Šole tehtajo, katera gradiva bodo kupile

3.6.2017 | 12:55

ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Novo mesto - Da bi dosegli vzdržnost oskrbe z učbeniki v osnovnih šolah, je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pripravilo model učbeniške politike, ki šolam za obnavljanje in nakup novih učbenikov na leto namenja tri milijone evrov. Po novem staršem prvošolčkov tudi ne bo treba doplačevati učnih gradiv, a kot opozarjajo založniki in tudi nekateri ravnatelji, denarja za vse to ni dovolj.

Trajen in vzdržen model učbeniške politike po besedah ministrice za izobraževanje, znanost in šport Maje Makovec Brenčič temelji na vnaprej začrtanem in stabilnem financiranju učbeniških skladov. V preteklosti namreč učbeniške politike ni bilo, učbeniški skladi so bili zelo različno financirani, sredstva so bila bistveno nižja, zato so šole stanje reševale »ad hoc«, obnova učbeniških skladov pa se marsikje sploh ni izvajala, je pred dnevi pojasnila ministrica. Zato so pripravili model, ki predvideva, da bodo šole prejemale kvoto sredstev, ki bo izračunana na podlagi števila učencev in vrednosti točk. Ena točka je vredna 5 evrov, na učenca prvega razreda šola dobi 6 točk, na učenca ostalih razredov pa 3,2 točke. Ključni poudarki so še, da so šole odgovorne za zagotavljanje veljavnosti učbenikov in načrtovanje dolgoročne učbeniške politike, da se šole same odločajo, katere učbenike bodo kupile, in da po novem staršem prvošolčkov ne bo treba doplačevati učnih gradiv, kar bo olajšalo vstop v izobraževalni sistem.

ZALOŽNIKI: KRILI BODO LE DEL ZNESKA

A vodilni šolski založniki trdijo, da ta model vsega tega ne omogoča in da bo ministrstvo krilo le del zneska. Po njihovih navedbah izračuni pokažejo, da bo ob sedanjem financiranju zamenjava učbenikov v skladih mogoča v povprečju vsakih sedem let, kar je več kot ob redni uporabi učna gradiva tudi fizično zdržijo. Kot poudarjajo, tovrstna praksa Slovenijo še naprej potiska na zadnja mesta v Evropi, zato odločno protestirajo. »Šolsko ministrstvo je kljub javnim obljubam, da bo poskrbelo za brezplačna učna gradiva za prvošolce, v okrožnici 10. maja sporočilo, da za učna gradiva za 1. razred namenja le 30 evrov na učenca. Del omenjenega zneska naj bi bil namenjen tudi nakupu učbenikov za 1. razred za učbeniški sklad, zaradi česar sredstev za delovne zvezke in druga potrebna dodatna gradiva ostane še manj,« so zapisali v javnem protestu. Bojijo se, da šole ne bodo mogle kupiti vsega tistega, kar rabijo, obenem pa bo okrnjena obnova učbeniških skladov.

ŠOLE ODLOČAJO, KAJ IN KOLIKO BODO KUPILE

Na očitke založnikov se je odzvala ministrica in še enkrat več pojasnila, da bodo šole prejele kvoto sredstev, s katerimi bodo avtonomno razpolagale in ob soglasju staršev odločale o izboru gradiv. To pomeni, da bodo lahko kupile več za prvošolce in manj za druge šolarje ali obratno.

