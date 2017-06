V Šentrupertu podelili občinska priznanja

3.6.2017 | 11:35

V Šentrupertu so na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku podelili letošnja občinska priznanja. (Foto: J. S.)

Župan občine Šentrupert Rupert Gole

Slovesnost je s kulturnim programom obogatila Glasbena šola Trebnje.

Šentrupert - V Šentrupertu so 2. junija pred natanko 520 leti dokončali večdesetletno gradnjo cerkve svetega Ruperta, gotske lepotice in osrednjega kulturnega spomenika kraja. V spomin na ta dogodek mlada občina praznuje svoj občinski praznik, letos so osrednjo slovesnost pripravili enajstič zapovrstjo, desetič pa so podelili občinska priznanja – listino je letos prejel Ženski pevski zbor Šentrupert, priznanji pa Apolonija Rugelj in Stanko Okoren.

Listino občine Šentrupert podeljujejo posameznikom, skupinam posameznikov, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za enkratne izjemne dosežke kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih delovanja. Letos so jo podelili Kulturno-umetniškemu društvu Ženski pevski zbor Šentrupert ob 10. obletnici delovanja za uspešno soustvarjanje raznovrstnih ljubiteljskih kulturnih dogodkov. V tukajšnjem zboru trenutno prepeva 19 mladenk in žena, ki jim je skupna ljubezen do petja in druženja, nekatere v zboru pojejo od začetka. Zbor vsako leto v decembru organizira samostojni koncert, se udeležuje območne revije odraslih pevskih zborov in redno sodeluje na različnih prireditvah v občini in zunaj nje. Predsednica društva je vsa leta Janja Grebenc, prva zborovodkinja je bila Jelka Gregorčič Pintar, druga Tatjana Mihelčič Gregorčič, od leta 2009 pa zbor vodi Nataša Dragar.

Priznanja v Šentrupertu podeljujejo posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in ugledu občine. Občinski svet občine Šentrupert je na predlog odbora za priznanja sklenil, da priznanje Občine Šentrupert prejme Apolonija Rugelj za dolgoletno pedagoško delo in uspešno vodenje Osnovne šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert od 2001 do 2010 ter za pomoč pri ustanovitvi in začetku delovanja KUD Ženski pevski zbor Šentrupert. Rugljeva je profesorica nemškega in francoskega jezika, ki je svoje delo v Šentrupertu začela 1. septembra 1976 in je vso svojo pedagoško pot prehodila v tej ustanovi, vključevala pa se je tudi v delo novomeške enote zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Letos so priznanje Občine Šentrupert podelili tudi Stanku Okornu za aktivno delo v lokalni skupnosti in odločen nastop proti postavitvi električnih daljnovodov po dolini Šentruperta ter za neprecenljiv prispevek k ohranjanju in prikazovanju starih ljudskih običajev, ki pa ga na prireditvi ni bilo. Okoren je že dolga leta vpet v delovanje in aktivnosti na območju današnje občine in prej krajevne skupnosti Šentrupert, ko se je vključeval v odbore za gradnjo vodovodov in cest. Danes pomaga pri obnovi župnijskih objektov in sodeluje pri izgradnji učilnice pri župnišču, zadnja leta je tudi izjemno prizadeven član Etno družabnega društva Draga, v katerem je eden ključnih mož, prikaz starih navad v Deželi kozolcev pod njegovim vodstvom ter njegova ljubezen do domačega kraja in jezika pa sta ga naredili prepoznavnega občana tako doma kot širom po Sloveniji.

Včerajšnji slavnosti govorki je bil župan Rupert Gole, ki je kot osrednje sporočilo ob občinskem prazniku izpostavil, da s sovražno komunikacijo, nastrojenostjo, zamerami in negativnimi energijami ne more biti razvoja. »Vsak, ki poskuša nekaj narediti, ki ima ideje, pa se morda pri samemu izvajanju izkažejo za ne najboljše, lahko to napako prizna in jo popravi, vendar lahko to stori le v konstruktivnem dialogu. Nihče, ki dela, se ne more pohvaliti s tem, da je čisto vse, kar je naredil, naredil prav. Tisti, ki ne dela nič, pa seveda lahko reče, da ničesar ni naredil narobe, ker pravzaprav ni naredil nič,« je še med drugim dejal.

Včerajšnjo prireditev, ki jo je povezovala Petra Krnc, je s kulturnim programom obogatila Glasbena šola Trebnje. Nastopili so Komorna skupina trobil pod vodstvom Igorja Hribarja in Komorna skupina Glasbene šole Trebnje, ki jo vodi David Kocijan, ter Ema Kostanjevec (trobenta), Anže Kostanjevec (evfonij) in Hana Dragar (violina).

J. S.

