FOTO: Največja Roštiljada v Sloveniji privabila večtisočglavo množico

3.6.2017 | 12:50

Ljubljana - Po razprodanih rojstnodnevnih koncertih in dnevih žena so se Aktualovci odločili svoje poslušalce razveseliti še z roštiljado.

To so pripravili kar sredi Ljubljane. Za polne želodčke so skrbeli žar mojstri, ki so obiskovalce z gurmanskimi poslasticami Ave grilla razvajali v neomejenih količinah, da so šli ti lažje po grlu pa so z ledeno hladnimi koktajli poskrbeli v cocktail cornerju. Da se po dobri jedači prileže počitek, zelo dobro vedo pri Lidlu, saj so obiskovalcem pripravili kotiček za sprostitev, tistim, ki jih je znova zagrabila lakota, pa so postregli z dobrotami iz njihove pekarne.

Poskrbljeno je bilo tudi za animacijo. Na voljo so bile številne družabne igre. Najbolj pogumni so se na Staropramen Rodeu pomerili v vzdržljivosti na simulatorju divjega bika, eden izmed obiskovalcev pa je dobil tudi enkratno priložnost, da se spopade s poražencem Roštilj Fighta Klemna Bunderle in Jureta Godlerja. Klemen je v Maestro ringu gladiatorja v obleki za sumo borbo izgubil tudi ta dvoboj, poraz pa častno prenesel. "Mislil sem, da imam malo več ravnotežja pri vseh plesnih vajah, ki so zdaj za mano. Danes očitno res ni moj dan, tako da ga bom zdaj poplaknil z vodo," nam je v smehu dejal Bunderla. Iz ringa pa je odšel bogatejši še za eno izkušnjo. "Moram reči, da je sumo obleka super, saj mi je ves čas pihalo. Zdaj vem kako je, če imaš dolgo žensko obleko in ješ mehiško hrano. Fajn," se je še pošalil Aktualovec.

Kako se v vlogi žar mojstrov obnesejo znani obrazi, pa so v tekmi Zvezde pečejo na Napoleon žarih pokazali Jan Bučar, Jernej Kuntner, Jernej Damjan in Danica Lovenjak. Nekdanjega tekmovalca šova Gostilna išče šefa, solastnika blagovne znamke Tejani kitch'n in po novem tudi vlogerja - cool fotra Janija Jugovica je s svojo kreativnostjo najbolj prepričal smučarski skakalec. Ta je zasluge za zmago pripisal svoji hčerki Niki. "Niki mi je rekla, naj naredim pikapolonice. Potrudil sem se jih narediti in očitno sem s svojim delom prepričal tudi Janija," nam je dejal Jernej. Damjan pa bo odslej v specialitetah Ave grilla lahko užival tudi doma, saj je za nagrado dobil toliko kilogramov čevapčičev kot jih tehta. Žar sicer športnik doma zakuri bolj poredko, saj za to nima časa, ga pa ima zelo rad. Kadar ga pripravi, na njem obrače rakce, pljučno meso in čevapčiče. Zelo rad pa tudi eksperimentira. Enkrat je tako na žaru pripravil testenine. "Bili smo brez kuhinje. Imeli smo samo roštilj. V posodo sem dal riževe špagete, posebej pa sem pripravil še omako," nam je razkril športnik, ki sicer kuhalnico doma redno in zelo rad vrti.

Za razmigavanje telesa in glasilk pa so skrbeli Petkova pumpa, Aktualova galama in številni glasbeniki gostje: skupina Tequila, Saša Lendero, Bojan Ristić in Brass Band, Mambo Kings, Nina Donelli, Jasmin Stavros, Davor Borno, Ines Erbus in Djomla KS. Nad dogodkom so bili vsi zelo navdušeni. "Všeč mi je to pozitivno vzdušje, ki vlada tu. Vidim, da so prišli tako mladi kot stari. Zame je nekaj najlepšega, kadar so na enem mestu zbrane vse generacije," nam je dejal Djomla, nato pa odhitel na oder in znova upravičil sloves enega izmed največjih zabavljačev s prostora nekdanje Jugoslavije.

Teja Pelko, foto: Mare Vavpotič, M24

Galerija