Straški pevci spletli dve zgodbi, dva jubileja

3.6.2017 | 15:50

Mešani pevski zbor DU Straža praznuje 30-letnico delovanja. (Foto: M. Ž.)

Priznanje župana občine Straža.

Na prireditvi Skupaj ohranjamo ljudsko pesem in ples je redni gost otroški pevski zbor OŠ Vavta vas.

Straža - Mešani pevski zbor Društva upokojencev Straža je sinoči v tamkajšnjem kulturnem domu povezal dve zgodbi, dva praznika, in sicer 30-letnico delovanja zbora in 10-letnico prireditve Skupaj ohranjamo ljudsko pesem in ples, ki jo organizirajo. Prijeten večer so poleg slavljenca sooblikovali starejši otroški pevski zbor OŠ Vavta vas, Ljudski pevci Vaški zvon, Moški pevski zbor Tonakord in Folklorna skupina društva upokojencev Črnomelj.

Ob ustanovitvi leta 1987 je pevski zbor straškega društva upokojencev štel 15 članov, v večini so bile pripadnice nežnejšega spola, tako kot danes, ko jih prepeva 25. Vse od začetka je zborovodja Mitja Bukovec, prva predsednica zbora je bila Cirila Novinc, pred petnajstimi leti pa jo je nasledila Vera Nose.

Zbor prepeva ljudje, ponarodele in partizanske pesmi, bira nastopov, tako tekmovalnih kot netekmovalnih, pa je v treh desetletjih velika in pestra. Je nepogrešljiv na dogodkih v domači občini, pripravlja samostojne prireditve, med vidnejšimi nastopi naj omenimo Republiška srečanja upokojencev na Rogli, Mariboru in Dolenjskih Toplicah, trikrat so se nastopili na državni reviji upokojenskih pevskih zborov Slovenije leta 2004 in 2017, nastopajo na upokojenskih in revijah odraslih pevskih zborov, zadnjih pet je redno nastopil na odprtem odru v času prireditev Festivala za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu v Ljubljani…

Ob lepem pevskem jubileju je straški župan Dušan Krštinc zboru podelil priznanje župana, podpredsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine Dušan Krašovec zborovodji Mitji Bukovcu priznanje za dolgoletno delo, predsednica DU Straža Rozina Kum predsednici zbora Vero Nose vročila priznanje za njen prispevek, Klavdija Kotar, vodja novomeške območne izpostave JSKD, pa Gallusove jubilejne značke.

M. Ž.

