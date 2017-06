Uspešno polletno delo

3.6.2017 | 16:55

Zlatko Ficko (Foto: M. L.-S.)

Sedež družbe SiDG v Kočevju. (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., (SiDG), ki ima sedež v Kočevju, je na svoji spletni strani objavila Poslovno poročilo družbe za leto 2016. Kot so sporočili iz družbe, ki je 1. julija lani prevzela upravljanje z državnimi gozdovi, podatki iz letnega poročila za leto 2016 potrjujejo uspešnost poslovanja družbe v poročevalnem obdobju, ki je bilo kot takšno ocenjeno že na podlagi preliminarnega poročila iz februarja 2017.

Nadzorni svet SiDG je v maju 2017 na podlagi 27. člena Akta o ustanovitvi družbe SiDG na predlog poslovodstva obravnaval in tudi potrdil revidirano Letno poročilo družbe SiDG za leto 2016. SiDG je lani ustvarila za 25.717.217 evrov prihodkov in 19. 216.994 odhodkov, posekali so 530.422 m3 lesnih sortimentov, ob koncu lanskega leta pa imeli 161 zaposlenih.

Vezano na dosežene rezultate poslovanja družbe v njenem ustanovnem letu je glavni direktor SiDG Zlatko Ficko v zvezi z učinki ustanovitve novega podjetja oz. smotrnostjo spremembe sistema gospodarjenja z gozdovi v lasti Republike Slovenije poudaril, da so želeli z novo ureditvijo gospodarjenja z državnimi gozdovi narediti to bolj učinkovito in celostno. »Poleg primarnega cilja, ki obsega doseganje ustreznega donosa pri izkoriščanju lesno proizvodne funkcije teh gozdov ob primernih vlaganjih v gozdove, si v podjetju prizadevamo v celoto povezati tudi gospodarjenje z ostalimi funkcijami gozda. Gospodarjenje z državnimi gozdovi bomo nadgrajevali s spodbujanjem razvoja gozdarstva in lesarstva ter gozdno lesnih verig. Preko sinergije vseh pozitivnih učinkov dela SiDG si želimo doseči največji doprinos tako za lastnika kot tudi za vse ostale deležnike, ki se navezujejo na državne gozdove,« navaja Ficko, ki je sicer do imenovanja za glavnega direktorja SiDG, ki pokriva področje gozdarstva in lesarstva ter koordinira delo poslovodstva, od samih začetkov ustanavljanja SiDG in uvajanja novega modela gospodarjenja z državnimi gozdovi pa do konca aprila letos v družbi SiDG opravljal funkcijo pooblaščenca vlade RS za gozdarstvo in lesarstvo.

M. L.-S.