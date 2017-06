Tradicionalno srečanje krvodajalcev

3.6.2017 | 19:15

Metlika - Pri planinski koči na Krašnjem vrhu je danes potekalo tradicionalno srečanje krvodajalcev občine Metlike. Srečanje je organiziralo območno združenje RK Metlika v obeležitev dneva slovenskega krvodajalstva, 4. junija, in svetovnega dneva krvodajalcev, 14. junija.

Zbrane na srečanju so pozdravili in se jim zahvalili župan občine Metlika Darko Zevnik, generalna sekretarka RKS Renata Brunskole, predsednica RK Metlika Mojca Stopar Zevnik ter sekretarka Zalka Klemenčič in Saša Štraus s transfuzijskega oddelka novomeške bolnišnice. Program je organiziral in z glasbo popestril Andrej Bajuk v družbi sina Simona in pevke Tjaše Plut.

V občini Metlika je evidentiranih 1.742 krvodajalcev, od katerih je 1.500 aktivnih, do 600 pa se jih odzove na organizirane akcije. RK Metlika se ob tej priložnosti zahvaljuje vsem krvodajalcem za njihovo humano dejanje.

