Načrti s šentjernejskim sejmom

4.6.2017 | 12:30

Šentjernej - Šentjernejski sejem, ki ima skoraj dvestoletno tradicijo, je v najboljših časih občini dal tudi preko 50 tisoč evrov dobička letno. Tako je bilo še leta 2010, danes pa je bistveno drugače.

Obisk je s prekinitvijo sejma zaradi dograditve prostora za živali, upadel in ni se več popravil. Sejem izgublja svoj pomen, manj je razstavljavcev in obiskovalcev. Lani je tako od sejemske dejavnosti občina dobila le še dobrih 11 tisoč 400 evrov dobička. Kaj storiti - ga opustiti ali se potruditi, da znova zaživi in ne bo le še senca nekdanje slave?

To so se spraševali na Občini Šentjernej in v Ekološki družbi Šentjernej (EDŠ), ki je upravljavec sejma, ter sklenili, da ga je treba izboljšati. Župan Radko Luzar je ustanovil posebno skupino, ki pripravlja vizijo sejma.

Jaka Črtalič o načrtih za šentjernejski sejem

Jaka Črtalič pravi, da so razmišljali, kaj storiti. »Brez vložkov ne bo šlo. Pomembno je izboljšati program sejma, ki seveda ohrani blagovno znamko Šentjernejski sejem, ter že prvo leto urediti gostinski objekt in bližnjo okolico, kar bi bila naloga EDŠ, ter nabaviti šotor. Pri slednjem si bosta stroške na pol delila EDŠ in gostinec, ki mu bo EDŠ dal koncesijo. Gostinec, ki bo postavil tudi uradno spletno stran Šentjernejskega sejam, bo moral urediti toaleto, ter zagotavljati promocijo. Opravljal bo gostinsko dejavnost ter upravljal z glasbenim in spremljevalnim program. Gostinec bo moral v ponudbo vključiti šentjernejsko kulinariko,« pravi Črtalič, ki omenja tudi naloge občine in upravljavca sejma. Pridobivala bosta nove prodajalce na sejmu, vključevala domača društva, skrbela za tematske dneve, kar se že dogaja: npr. kmečki, velikonočni, vrtnarski, vinogradniški in smučarski sejem, sejemska kuhinja, bolšji sejem, sejem športnih rekvizitov, Jernejev sejem, Avto-moto sejem itd.

Črtalič meni, da bi sejem občini lahko prinašal le pozitivne stvari, seveda pa bi bilo po sejmu (ta poteka vsako drugo soboto dopoldne) obiskovalce treba usmeriti še drugam, »da bi še ostali turizem v občini kaj pridobil.« Po letu dni bo treba narediti analizo in videti, kako so se izboljšave obnesle, kaj storiti v prihodnje, s čimer se strinja tudi župan Radko Luzar.

Več o načrtih ter tudi o tem, kaj pravijo sejmarji, ki vsake dva tedna že dolgo prihajajo v Šentjerneju, pa si preberite v zadnji številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj