Slovenski dan krvodajalstva

4.6.2017 | 09:30

Danes praznujemo dan slovenskega krvodajalstvi (Foto: Arhiv DL / T. J. G.)

V sodobnem času, ko vrednota človeške solidarnosti vse bolj izginja, so krvodajalci tisti, ki s svojo pripravljenostjo kažejo na predanost posameznikov iz velike družine 100.000 krvodajalcev, ki vsako leto darujejo kri. Zato ob današnjem dnevu slovenskega krvodajalstva obeležujemo praznik pomoči, ki omogoča, da je v Sloveniji dovolj krvi.

Zavod za transfuzijsko medicino skupaj z Rdečim križem Slovenije in družbo Petrol že sedmo leto zapored pripravlja akcijo Daruj energijo za življenje. Po besedah direktorja zavoda Danijela Starmana so s pomočjo akcije pridobili 74.000 novih krvodajalcev, poroča STA.

Letos so se kot krvodajalska skupina na petkovi novinarski konferenci pred slovenskim dnevom krvodajalstva predstavili policisti, ki so opozorili tudi na povečane potrebe po krvi v spomladanskem in poletnem času, ko slovenske ceste beležijo več prometnih nesreč. Lani je darovalo kri 1.138 policistov. Med njimi je bil tudi policist konjenik Tomaž Celestina, ki je poudaril, da tudi svojim otrokom poskuša približati krvodajalstvo ter jim privzgojiti vrednote pomoči drugim.

Po besedah strokovne direktorice zavoda Polonce Mali, je krvodajalcev, ki vsako leto darujejo kri, okoli 100.000. Med njimi je tri četrtine moških in ena četrtina žensk. Za pokritje dnevnih potreb po krvi v Sloveniji pa vsak delovni dan potrebujejo do 400 krvodajalcev. Kri ostaja nenadomestljivo zdravilo in najdragocenejše, kar lahko posameznik podari. Nekateri se tega dobro zavedajo, zato so kri darovali okoli 140 krat.

Krvodajalci na prenovljeni spletni strani daruj-kri.si najdejo vse potrebne informacije o krvodajalskih akcijah. Poleg tega lahko spremljajo trenutne potrebe po krvi ter se vpišejo v bazo krvodajalcev ali pa preverijo, ali so v danem trenutku primerni za darovanje krvi. Na voljo so tudi video zgodbe osmih izjemnih krvodajalcev, ki govorijo o solidarnosti posameznikov iz velike družine krvodajalcev, še poroča STA.

J. S.