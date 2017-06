Ribničani nadigrali Koper

4.6.2017 | 10:30

Ilustrativna fotografija (Foto: I. V., arhiv DL)

Koper, Ribnica - Rokometaši Kopra 2013 so v zadnjem krogu končnice za prvaka lige NLB izgubili proti Riko Ribnici s 24:32 (15:16).

Tekma med Koprom in Ribnico ni odločala o ničemer, saj so si igralci z Dolenjske že pred zadnjo tekmo državnega prvenstva 2016/17 zagotovili bronasto odličje za tretje mesto v ligi NLB, ekipa s Primorske pa končno četrto mesto, poroča STA.

Ribničanom je pripadel uvod tekme, v četrti minuti pa so Koprčani prvič na tekmi povedli. V sedmi minuti so vodili s 6:3, a so jih gosti deset minut pozneje ujeli pri izidu 10:10. Ribnica se ni ustavljala, priigrala si je dva gola prednosti, ki ju je Koper v izdihljajih prvega polčasa prepolovil za gol zaostanka (15:16) po prvih 30 minutah. Domačini so na začetku drugega polčasa izid poravnali, nakar je Ribnica dodala plin in do 39. minute priigrala pet golov zaloge, do 42. pa šest.

Prednost je zadoščala, saj domača zasedba ni našla načina, kako spreobrniti potek tekme v svojo korist. Še več, na koncu je igra Kopra povsem razpadala, Ribnica pa je slavila visoko zmago.

Najboljši strelec tekme je bil Blaž Nosan, ki je v dresu Ribnice zadel sedemkrat.

J. S.