Slovenski kasaški šampionat

4.6.2017 | 11:30

Ilustrativna fotografija (Foto: I. Vidmar, arhiv DL)

Brege pri Krškem - Konjeniški klub Posavje danes ob 15. uri na hipodromu Brege pri Krškem pod okriljem Kasaške zveze Slovenije tradicionalno organizira kasaško prireditev v počastitev občinskega praznika Občine Krško.

Krona prireditve bo šampionat Slovenije, ki je največja medgeneracijska kasaška rejska dirka konj v Sloveniji. V sklopu programa bo zanimiva tudi dirka francoskih kobil in spominska dirka Memorial Franca Kerina. Na sporedu bodo še tekmovalne kmečke dvovprege, ki bodo popestrile nedeljsko dogajanje.

Za dobro razpoloženje bodo poskrbele Krške mažoretke in Country Koral plesalke, prireditelji pa bodo poskrbeli tudi za zabavo otrok, ki bodo lahko uživali v družbi ponija in na otroških igralih. Med drugim pa pripravljajo tudi atraktivno predstavitev ameriškega quarter konja. Obiskovalci se bodo lahko preizkusili v jahanju rodeo bika, so sporočili iz Konjeniškega kluba Posavje.

J. S.