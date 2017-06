Za konec Kresna noč samo za odrasle

4.6.2017 | 14:00

Rok Glavan pripoveduje Trdinovo Kresno noč (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Sinoči se je s predstavo za odrasle Kresna noč končal projekt Trdinove kamišibajke, ki ga je v Novem mestu od 29. maja do 3. junija izpeljalo novomeško lutkarsko društvo Taus teater in s tem počastilo 150-letnico prihoda Janeza Trdine v Novo mesto.

Predstavam za otroke za otroke Gospodična in Velikani, ki so se zvrstile v ponedeljek in torek na Marofu, ob Krki na Pumpnci, v Kulturnem centru Janeza Trdine in v Knjižnici Mirana Jarca, se je sinoči s premierno predstavo pridružila še Kresna noč, ki jo je Galeriji Simulaker ob ilustracijah Tatjana Grabrijan, v režiji Jelene Sitar in ob spremstvu pevk vokalne skupine Mezzo pripovedoval igralec Šentjakobskega gledališča Rok Glavan. Ponovitvi predstave bosta predvidoma konec junija na Pumpnci in v Gracarjevem turnu.

I. V.

