Iz Situle v vesolje s Tretjim kanujem

4.6.2017 | 15:00

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Na skritem vrtu Situle v Novem mestu sta Anja Pavlin in Jan Medle - Tretji kanu, skupaj s spremljevalno skupino in gosti ter predskupino Ješča vešča predstavila svojo prvo ploščo V vesolje.

Bil je Indigo in bili so trije, ki so se imenovali Štirje. Eni so se šli pop, drugi pank. In potem sta se zaletela v Dolenjskih Toplicah v svetišču topliške alternative, v Kewdru, na nekem dobrodelnem špilu za nakup opreme za glasbeni pouk v topliški šoli. Anja, kar glede na njeno nerodnost, kot ob nadvse prikupnem nasmehu trdi sama, ni čudno, se je tam na vratih dobesedno zaletela v Jana. Ne ve se več, kdo se je komu opravičil, se pa dobro spomnita, da sta se potem ves večer pogovarjala o glasbi in še marsičem drugem. Ona klasično izobražena pianistka in pevka pop skupine Indigo, on samouki kitarist in pevec pank skupine Štirje, ki je, da bi v javnost dal tudi nekaj bolj melodičnih lastnih skladb, potreboval pevko za spremljavo.

Obstaja tudi legenda o tretjem kanuju – tisti, ki sedejo vanj, ostanejo povezani vse življenje. "Ni nujno, da je ta povezanost tudi ljubezenska," pravita in se ob tem nagajivo smejita – Anja Pavlin in Jan Medle, prva člana nekdaj dueta Tretji kanu, ki je ob snemanju njune prve plošče in med pripravami na letošnji festival Godibodi prerasel v bend, v katerem so se jima pridružili kitarist Primož Moškon iz skupin New citizens in Soddiha, basist Jani Kovačec iz skupine Puppetz pa bobnar Žiga Dobravc (El Kachon) ter klaviaturist in harmonikar Jernej Šuštaršič, pri snemanju plošče pa je sodelovalo še kar lepo število drugih uveljavljenih glasbenikov. Anja in Jan sta avtorja vseh skladb in besedil, producenti pa so kar trije – Igor Ilič, Peter Penko in Bort Ross, ploščo pa snemata v studiu Boruta Antončiča.

Jan Medle je Novomeščan, ki pa že dvajset let živi na Otočcu. Kot pravi, je bila glasba v družini, saj so imeli klavir in kitare vedno pri hiši. Vendar se je bolj ko ne samoukega učenja kitare lotil šele pri koncu osnovne šole. Kot otrok je rad poslušal tako Beatle kot AC/DC, pravi, igrati pa je začel s "prijateljem iz porodnišnice", bobnarjem Jušem Šenico, s katerim sta rojena v treh dneh razlike. Začela sta s tremi akordi, ko pa sta znala malo več, se jima je pridružila še basistka Nastja Vidmar in ustanovili so skupino Štirje.

V nasprotju s samoukim Janom je Anja, ki je doma iz Lastovč v Novem mestu, glasbeno izobrazbo pridobivala v glasbeni šoli pri urah klavirja in med prepevanjem pri številnih otroških in mladinskih pevskih zborih, pevsko kilometrino pa nabira tudi v skupini Indigo, kjer poje skupaj s svojim nekdanjim fantom Majem Valerijem.

Anja pravi, da oba glasbo vidita kot neko sporočilnost: "Ure in ure sva se pogovarjala o glasbi, o tem, kaj nama daje, kako jo čutiva … Na osnovi tega sva začela pisati skladbe. Izhajava iz sebe, besedila so v veliki meri avtobiografska, interpretacijo besedil pa prepuščava vsakemu poslušalcu posebej. Če človeka spodbudiš k razmišljanju, si nekaj naredil," pravi Anja, Jan pa temu doda: "Skratka, iščeva energijo in sinergijo."

Čeprav sta posnela ploščo in imata precej lastnih skladb, pa se ne branita niti predelav skladb drugih avtorjev. Nastopata, kjer je priložnost, in v Novem mestu skoraj ni odra, na katerem še nista nastopila. Že lani sta izdala svoj prvi singl in posnela video za skladbo Ni prostora, letos sta enako naredila s skladbo V mleku. Obe skladbi sta bili razglašeni tudi za popevko tedna na Valu 202.

Tretji kanu bo 9. junija v Ljubljani in dan kasneje v Mariboru nastopil tudi na festivalu Godibodi.

I. Vidmar

Galerija