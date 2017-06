Adria Mobil s prenovljenimi izdelki Sun Living

4.6.2017 | 16:30

Foto: M.M., arhiv DL

Novo mesto - Novomeška Adria Mobil, ki je od leta 2007 lastnica ugledne blagovne znamke evropskega karavaninga Sun Living, za sezono prihodnjega leta pripravlja njeno popolno prenovo, poroča STA. Prenovljene izdelke te blagovne znamke bodo konec avgusta predstavili na salonu karavaninga v nemškem Düsseldorfu, prvi bodo naprodaj pozno poleti in zgodaj jeseni.

Iz Adrie Mobil so sporočili, da gre za blagovno znamko, ki ima na področju evropskega karavaninga dolgo tradicijo in da bo omenjena blagovna znamka na trg stopila s celostno prenovljeno grafično podobo.

Novi izdelki blagovne znake Sun Living bodo, kot so navedli, privlačnejši, bolj ergonomični, ekonomični in cenovno še vedno zelo dostopni, hkrati pa drugačni od izdelkov tekmecev. Drugačni bodo tudi od sicer bolje prepoznavne sestrske blagovne znamke Adria.

Kot je dejala generalna direktorica Adrie Mobil Sonja Gole, je njihov cilj, da do leta 2020 na trg pošljejo več tisoč enot blagovne znamke Sun Living. Hkrati je poudarila, da želijo na trgu trdno in bok ob boku zasidrati obe Adriini blagovni znamki.

Izvršni direktor prodaje in trženja Adrie Mobil Matjaž Grm je dodal, da bo Adria še naprej stavila na tradicijo, vitalnost in celovito paleto visokokakovostne dovršeno oblikovane ponudbe po razumni ceni, medtem ko bo Sun Living po konkurenčni ceni ponujal nov, enostaven in izčiščen dizajn za "sodobne nomade".

V novi paleti avtodomov in vanov blagovne znamke Sun Living je skupaj 14 različnih modelov s tlorisnimi postavitvami v treh različnih serijah, so še sporočili iz Adrie Mobil.

Skupina Adria Mobil je sicer lani ustvarila 355 milijonov evrov prihodka oz. 17 odstotkov več kot predlani. Preteklo leto je končala z 28 milijoni evrov čistega dobička in tako zabeležila 82-odstotno rast. Matična družba je s 322 milijoni evrov prihodka predlanskega presegla za 23 odstotkov, s 27 milijoni pa čisti dobiček za skoraj 15,66 milijona evrov.

Matična družba je s 322 milijonov evrov prihodkov predlanske presegla za 23 odstotkov, medtem ko je čisti dobiček povečala za 135 odstotkov na 27 milijonov evrov.

Kot še poroča STA, so v matični Adrii Mobil lani prodali 11.840 počitniških prikolic in avtodomov, kar je 18 odstotkov več kot predlani, medtem ko so na ravni skupine prodali 13.318 enot in pri tem zabeležili 17-odsotno rast.

J. S.