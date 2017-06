Na pomoč so priskočili gasilci

4.6.2017 | 18:30

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Na Cesti 4 julija v Krškem so gasilci PGE Krško ob 15.46 s tehničnim posegom iz dvigala rešili ujeto osebo, poroča brežiški Regijski center za obveščanje.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek, 5. 6. 2017, od 7. do 14. ure. zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSOJNIK .

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek, 5. 6. 2017, od 7.30 do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMALČJA VAS.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek, 5. 6. 2017, od 8. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE DOLE na izvodu STEHANJA VAS.

Elektro d.d., Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek, 5. 6. 2017 :

- od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Češnjice Mokronog;

- od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Trščina.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek, 5. 6. 2017 :

- od 8.30 do 9.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANDIJSKA;

- od 12.30 do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRŠKA GORA, TP BAJNOF, TP ŠOLA BAJNOF in TP SEVNO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

J. S.