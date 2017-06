Nesreči pri Jugorju in v Boštanju, gorelo pa v Šmalčji vasi

5.6.2017 | 07:00

Sinoči ob 20.06 uri se je zgodila prometna nesreča v bližini Jugorja pri Metliki, v kateri je bilo udeleženo eno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečenca, očistili razlite motorne tekočine in odstranili vozilo s cestišča. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 20.16 se je v naselju Boštanj, občina Sevnica, osebno vozilo prevrnilo na bok. Gasilci PGD Sevnica so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, postavili vozilo na kolesa ter počistili cestišče. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Ob 23.35 sta na avtocesti Drnovo–Smednik, občina Krško, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem NMP pri oskrbi poškodovane osebe, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali vlečni službi in razsvetljevali kraj nesreče. Reševalci NMP Krško so eno poškodovano osebo oskrbeli na kraju ter prepeljali v SB Novo mesto.

Ob 12.21 ja na Polici pri Grosupljem, občina Grosuplje, starejši občan z osebnim vozilom zapeljal z gozdne poti in nasedel. Gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana so avto potegnili na cestišče ter do prihoda reševalcev NMP Ljubljana oskrbeli lažje poškodovanega voznika.

Davi ob 5. 52 pa je v naselju Župelevec pri Brežicah osebno vozilo zapeljalo s cestišča. Podrobnosti še niso znane.

Gorelo v gospodarskem poslopju

Ob 23.12 je v naselju Šmalčja vas, občina Šentjernej, gorelo v gospodarskem poslopju. Ogenj je že pred prihodom gasilcev PGD Šentjernej, Groblje, Gorenje Vrhpolje in Orehovica, pogasil lastnik sam. Gasilci so pregledali objekt s termovizijsko kamero.

Ob 20.14 je pri naselju Mali Podlog, občina Krško, gorel kompost na travniku ob gozdu. Gasilci PGE Krško so požar na površini okoli 60 kvadratnih metrov pogasili, ter prekopali požarišče.

Podrto drevo

Ob 10.43 se je na gozdni poti pod planinsko kočo na Fridrihštajnu, občina Kočevje, podrlo drevo. Gasilci PGD Kočevje so odstranili drevo in omogočili prevoznost ceste.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSOJNIK .

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMALČJA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE DOLE na izvodu STEHANJA VAS.

Nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Češnjice Mokronog;

- od 8.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Trščina.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.30 do 9.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANDIJSKA;

- od 12.30 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRŠKA GORA, TP BAJNOF, TP ŠOLA BAJNOF in TP SEVNO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

