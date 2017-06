Beatli, cigajnar in cesarica Sisi

MePZ Pomlad pod vodstvom Alenke Podpečan (Foto: I. Vidmar)

Nemci so se predstavili kar v slovenščini. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V okviru tradicionalnega koncertnega cikla Pesem povezuje je novomeški mešani pevski zbor Pomlad sinoči v Trdinovi dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu pripravil Mednarodni koncert treh, na katerem sta se poleg gostiteljev predstavila tudi Mešani pevski zbor Bistrica ob Sotli in Pihalna godba Schloss Zeil iz Leutkircha iz nemške dežele Baden-Württemberg.

Mešani pevski zbor Pomlad, ki letos praznuje 25-letnico delovanja, s projektom Pesem povezuje že dvanajsto leto zapored združuje zbore iz Slovenije in tujine, Novo mesto in Dolenjsko pa so novomeški pevci na ta način predstavili v Argentini, Avstriji, Bosni in Hercegovini, Čilu, na Hrvaškem, na Portugalskem, v Italiji in Srbiji. Številnim nagradam in priznanjem na tekmovanjih doma in v tujini so letos dodali zmago na državnem tematskem tekmovanju Sozvočenja, kjer so se pod vodstvom zborovodje Alenke Podpečan predstavili z glasbo svetov na popotovanju okoli sveta. Tokrat se je Pomlad predstavila s tremi skladbami Love Psalm Darmona Meaderja, priredbo skladbe Beatlov Let It Be in slovensko popevko Kje je kdo Nade Žgur.

V okviru projekta Pesem povezuje novomeški pevci vsako leto v Novo mesto pripeljejo dva zbora iz Slovenije ali tujine in jim obisk tudi vrnejo. Letos so sodelovanje sklenili s pevci iz Bistrice ob Sotli, ki že dvajset let sodeluje s Pihalno godbo iz Leutkircha. Vezi med tem dvema krajema so se spletle že med drugo svetovno vojno, ko so več družin iz Bistrice ob Sotli izgnali v ta nemški kraj, kjer so jih domačini lepo sprejeli in ji nudili zatočišče do konca vojne. Bistriški pevci s svoj nastop začeli s skladbo Andreja Makorja Kam hitiš na besedilo Mile Kačič in Misso festiva Johna Leavitta, nadaljevali pa s tremi ljudskimi - Plovi mi, moj brode, Jaz bi rad cigajnar bil in Zvečir se ga napije.

Pihalna godba Schloss Zeil iz Leutkircha je ne ravno številno občinstvo navdušila še preden je začela igrati, saj je vlogo povezovalca prevzel eden izmed njihovih starejših članov, ki je v uvodu povedal, kako se je pred leti zaljubil v Slovenijo in da je bil tu tudi že trikrat na dopustu, uvodno besedilo in napovedi vseh skladb pa je prebral v slovenščini. Svoj nastop je godba začela s koračnico The Olimpic Spirit (Olimpijski duh), zaključila pa s koncertno koračnico Kaiserin Sissi Tima Dellwega, posvečeno ženi našega nekdanjega vladarja cesarja Franca Jožefa cesarici Elizabeti Bavarski.

