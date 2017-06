Policija začenja prvi del akcije 0,0 šofer

5.6.2017 | 09:05

Foto: arhiv DL

Ljubljana - Ministrstvo za zdravje in policija danes začenjata prvi del akcije 0,0 šofer, ki bo potekala vse do nedelje. V tem času bodo policisti preverjali vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi. Če ste uživali alkoholne pijače ali uživali droge, nikar ne sedajte za volan, ob tem opozarjajo na policiji.

Kot je poročala STA, bodo v času akcije policisti izvajali tudi poostren nadzor nad spoštovanjem določb zakona o omejevanju porabe alkohola. Tako bodo preverjali, kje oziroma v katerih gostinskih lokalih so vozniki, nadzirani v poostrenem nadzoru, in udeleženci hujših prometnih nesreč, ki so jim izmerili višjo koncentracijo alkohola, uživali alkoholne pijače.

Poostren nadzor je evropsko usklajen in bo potekal v več evropskih državah hkrati. Akcijo bodo ponovili še novembra in decembra - od 6. do 12. novembra in od 11. do 24. decembra.

Namen akcije je osveščati o nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi ter zmanjševati število prometnih nesreč, povezanih z alkoholom in drogami. Število prometnih nesreč, v katerih je prisoten alkohol, se je namreč v letu 2016 nekoliko povečalo. Največ alkoholiziranih voznikov je še vedno med povratniki in mladimi v starosti med 24 in 34 let.