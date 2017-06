Domači kasači najvišje do drugega mesta

5.6.2017 | 11:10

V obeh tekih šampionata Slovenije je z odličnima časoma 1:13,9 in 1:13,5 zmagal šestletni žrebec rejca Petra Zadela Tars Stars z Jankom Sagajem na vajetih (levo). (Foto: I. Vidmar)

Brege - Konjeniški klub Posavje Krško je včeraj na hipodromu Brege pripravil kasaške dirke, na katerih so se izkazali tudi domači konji in vozniki, najvišje, do drugega mesta, pa je v šesti dirki, v kateri je zmaga z Gulianne s Tomažem Novakom odšla v Šentjernej, segla Bear Glide z Matejem Osolnikom na vajetih. Drugega mesta se je veselila tudi Belokranjka Lučka Müller s kobilo Ain't she Perfect.

V prvi dirki za 3 do 5-letne kasače z zaslužkom do 500 evrov je s kilometrskim časom 1:20,6 zmagala Promiso GM z Brankom Seršenom iz Ljutomera, drugo mesto pa je odšlo v Belo krajino. Privozili sta si ga Ain't she Perfect z Lučko Müller s kilometrskim časom 1:20,7. Druga dirka za 3- do 14-letne kasače z zaslužkom do 2000 evrov je bila že precej hitrejša. Zmagal je Didier Bleu (Stožice) z Darjo Trontelj Dolinšek s časom 1:17,5, drugi je bil Fin Hollow (Šentjernej) z Janezom Košakom in kilometrskim časom 1:18,5, Šentjernejčani Camila z Alešem Košakom, Concord Jet z Anjo Medle in Santa Maria z Romanom Jerovškom pa so v tej dirki osvojili tudi četrto, peto in šesto mesto.

Za šampionat Slovenije sta šteli tretja in sedma dirka, obe pa je z odličnima časoma 1:13,9 in 1:13,5 dobil šestletni žrebec rejca Petra Zadela Tars Stars z Jankom Sagajem na vajetih. V obeh tekih je tretje mesto osvojil osemletni šentjernejski žrebec Dior MS rejca Marka Slaviča z Igorjem Novakom na vajetih.

Četrta dirka je pripadla Šentjernejčanom. S kilometrskim časom 1:15,8 je zmagala Gulianne s Tomažem Novakom, Olivabe (Posavje Krško) z Milanom Žvanom na vajetih pa je bila s časom1:17,8 peta. V peti dirki za memorial Franca Kerina je zmagal Rosso (Ljutomer) s Francem Cimermanom s časom 1:16,5, Gingersnap (Šentjernej) z Lano Zrinjanin (1:17,0) pa je bil peti.

V šesti dirki sta bila kar dva konja domačega kluba uvrščena med prvo peterico - Bear Glide z Matejem Osolnikom je bila s časom 1:15,2 druga, Silviababy Lux z Martinom Marsom na vajetih pa s časom 1:15,4 četrta, medtem ko je s časom 1:15,1 zmagala Soncka (Stožice) z Viktorjem Dolinškom na vajetih. V zadnji točki sporeda so se pomerile francoske kobile z zaslužkom do 70.000 evrov, zmagala pa je Breve des Baux z Jožetom Sagajem mlajšim s časom 1:15,5.

I. V.

Galerija