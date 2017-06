FOTO: Razstava drobnice in ekopraznik v Semiču

Nad razstavljenimi živalmi so bili najbolj navdušeni otroci.

Ekološke kmetije so predstavile svojo ponudbo.

Semič - Sončno nedeljo so mnogi izkoristili za ogled 23. razstave ovc in koz v Semiču, ki jo je organiziralo Društvo rejcev drobnice Bele krajine. Poleg tega je tam potekal še 4. ekopraznik, na katerem so se predstavile nekatere ekološke kmetije, včlanjene v Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine. V okviru prireditve je bilo moč videti tudi pastirske pse in kupiti izdelke domačih ponudnikov.

Predvsem ovčereja ima v Beli krajini veliko priložnosti za razcvet, saj je ponudba jagenjčkov bistveno premajhna glede na povpraševanje. Po oceni predsednika Društva rejcev drobnice Bele krajine Petra Štefaniča Belokranjci, ki so tradicionalno veliki ljubitelji jagnjetine, vsako leto spečejo vsaj 30.000 jagenjčkov, domači rejci pa jih lahko zagotovijo le 15.000.

"Razliko v glavnem nadomestimo z jagenjčki s Kočevske in Primorske," je med drugim povedal Štefanič in kot zelo pomemben razlog, da je temu tako, navedel ceno jagenjčkov. Po njegovih podatkih, naj bi bila zadnjih pet let cena za posamezno žival 70 do 80 evrov, kar pa ni dovolj, da bi se za to panogo odločilo več ljudi.

