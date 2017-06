Ta teden v zraku več vojaških letal

5.6.2017 | 14:15

Cerklje ob Krki - Včeraj je bil v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki dan odprtih vrat. Potekala je tudi slovesnost ob začetku mednarodne vojaške vaje Jadranski udar 2017, ki od včeraj do sobote, 10. junija, poteka na širšem območju in v zračnem prostoru Slovenije.

Vojaška vaja Jadranski udar 2017 v Sloveniji poteka tokrat že šesto leto zapored. Na vaji pričakujejo približno 500 udeležencev, od tega približno 250 pripadnikov oboroženih sil iz Avstrije, Belgije, Češke, Črne gore, Danske, Francije, Hrvaške, Italije, Kanade, Latvije, Litve, Madžarske, Makedonije, Nemčije, Nizozemske, Poljske, Romunije, Slovaške, Združenih držav Amerike in Jordanije kot opazovalke.

Vaja poteka na šestih območjih po Sloveniji, in sicer na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna, na širšem območju Soriške planine, Glažute pri Gotenici in Loke pri Žusmu – Velika Špička ter na območju občin Celje in Trbovlje.

Na dnevu odprtih vrat vojašnice so bili obiskovalcem na ogled oprema in oborožitev Slovenske vojske in tako tudi letala, ki sodelujejo na omenjeni vaji.

Predstavila so se tudi društva s tega območja, obiskovalci so imeli na voljo tudi brezplačno vojaško malico.

