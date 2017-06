Izgubil oblast nad vozilom in trčil v drevo

5.6.2017 | 13:15

V Dragovanji vasi je voznik osebnega avtomobila v noči na soboto junija zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Lažje poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti so ugotovili, da ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je pod vplivom alkohola, avtomobil pa ni bil registriran. Zoper voznika bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov.

Mopedistu vzel prednost

V Novem mestu je 2. junija dopoldne voznik osebnega avtomobila, ki je pripeljal po Ljubljanski cesti, v krožišču odvzel prednost 18-letnemu mopedistu, ki je po trčenju padel in se lažje poškodoval. 64-letnemu povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Prometna nesreča na avtocesti

Danes ponoči pa je se je prometna nesreča zgodila na avtocesti med Drnovim in Zalokami. Nesrečo je povzročil 38-letni voznik, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je vozil 42-letni voznik. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,32 miligramov alkohola. Lažje poškodovanega 48-letnega potnika iz vozila 42-letnega voznika so oskrbeli v novomeški bolnišnici.

Na avtocesti prehitro in pijan

Na delu avtoceste pri Drnovem, kjer je hitrost omejena na 80 km/h, so novomeški prometniki včeraj dopoldne ustavili voznika, ki je vozil 170 km/h. Med postopkom so 21-letnemu državljanu Švice zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, ki je pokazal, da ima v litru izdihanega zraka 0,67 miligramov alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in ga kasneje privedli v postopek na pristojno sodišče.

Zasegli vozili

Med kontrolo prometa na cesti med Novim mestom in Mirno Pečjo so policisti v soboto zvečer ustavili 24-letno voznico osebnega avtomobila, ki ni imela veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo so ji zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pri Dobruški vasi pa sinoči ustavili mladoletnika, ki je vozil avtomobil. Kršitelj ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, za nameček pa je imel v litru izdihanega zraka 0,52 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah cestnoprometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Brežiški policisti prijeli vlomilca

Brežiški policisti so bili v soboto zjutraj obveščeni, da je ponoči nekdo vlomil v prodajni kiosk na železniški postaji in odnesel tobačne izdelke. Na podlagi ugotovitev in zbranih obvestil so prijeli 30-letnega osumljenca, pri katerem so našli in zasegli več kot 120 zavojev cigaret pa tudi 19 prepovedanih tablet. Osumljenca so pridržali in ga bodo zaradi kaznivega dejanja ovadili na pristojno tožilstvo.

Odnesel zlat nakit in denar

V Dobah na območju Krškega je 2. junija nekdo skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel zlat nakit in denar. Lastnika je oškodoval za 3000 evrov.

Škode za 800 evrov

Med 1. in 2. junijem je v okolici Otočca nekdo iz kleti odpeljal motokultivator, dve kosilnici in škropilnico. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 800 evrov.

Iz vozila odnesel torbico

Na parkirišču pokopališča v Krškem je v soboto neznanec izkoristil krajšo odsotnost oškodovanke in ji iz vozila odnesel torbico z denarjem in dokumenti.

Na meji zasegli avto

Na mejni prehod Obrežje je sinoči na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila Range rover. Policisti, ki so opravili mejno kontrolo in pregled vozila, so ugotovili so, da so identifikacijske oznake vozila prenarejene. Avtomobil so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

M. Ž.