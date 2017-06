FOTO: Kosci so zavihali rokave

5.6.2017 | 20:00

Na Jurjevi domačiji so se včeraj zbrali kosci, ki so z ročnimi kosami pokosili Jurjev vrt. (Foto: J. S.)

Poskrbeti je bilo treba tudi za klepanje kos.

Po opravljenem delu je bil čas za kmečko malico.

Občine - Na Jurjevi domačiji na Občinah pri Trebnjem, kjer se trudijo ohranjati nekdanje običaje, je bilo včeraj spet živahno. Drugo leto zapovrstjo so se namreč na tem kulturno-etnološkem spomeniku lokalnega pomena zbrali kosci, ki so, tako kot nekoč, v roke prijeli ročne kose in pokosili Jurjev vrt.

Dogodek je zasnovala Krajevna skupnost Knežja vas, ki je tudi upravitelj Jurjeve domačije, k so sodelovanju pa so povabili Društvo koscev in kosic Slovenije, katerega člani so predstavili svoje kose in način klepanja, nato pa so skupaj z domačini zavihali rokave in se lotili košnje. Ko je bilo delo končano, je bil čas tudi za kmečko malico – zadišalo je po kruhu iz krušne peči, v kateri so skuhali tudi ješprenj.

Ob tem so prireditelji pripravili še spremljevalni program, otroci in starejši so se lahko preizkusili v hoji na hoduljah ter se pomerili v skakanju z žaklji. »Namen dogodka je kot vedno na Jurjevi domačiji druženje ob starih opravilih in običajih, ko se nam pridružijo tukajšnji krajani in drugi,« je dejal upravitelj domačije Uroš Primc.

Podrobneje o tem, kako so se košnje lotili nekoč, pa v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

J. S.

