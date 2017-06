Tržnica na Vidmu obnovljena

5.6.2017 | 17:20

Foto: Občina Krško

Krško - Župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednica sveta KS mesta Krško mag. Nataša Šerbec in skrbnica tržnice iz podjetja Agro Posavje Kristina Ogorevc Račič so v soboto slovesno namenu predali obnovljeno tržnico na Vidmu, so sporočili iz krške občinske uprave.

Kot je na slovesnosti dejal župan, se je obnova tržnice začela v letu 2014, ko je tudi Občina Krško tako kot ostale posavske občine pristopila k projektu Posavska špajza s ciljem oživiti in obnoviti tržnico, ki bo omogočila boljšo tržno organiziranost lokalnih ponudnikov za neposredno prodajo na enem mestu. V okviru obnove je občina najprej sanirala del konstrukcije, zgradila nove zunanje stopnice, obnovila dvigalo, nadkrila teraso in dogradila nove sanitarije.

V kasnejših fazah so nato še zaprli teraso in umestili zaprte prodajalne na terasi na nekaj več kot 250 kvadratnih metrih, uredili spodnjo del fasade objekta in zunanjo ureditev, vključno s prometno ureditvijo. Skupna vrednost naložbe je bila 1, 1 milijona evrov, od tega je bilo iz evropskih sredstev v okviru projekta Posavska špajza počrpanih okoli 300.000 evrov.

Tako Šerbčeva kot Račičeva sta poudarili, da obnova tržnice omogoča, da ta vedno bolj z različnimi dogodki postaja središče srečevanja, hkrati pa vsem lokalnim ponudnikom omogoča tudi boljšo tržno organiziranost, občanom pa dostop do lokalno in regionalno pridelane hrane, rokodelskih izdelkov in podobno.

Odprtje prenovljene tržnice so s plesom popestrili malčki iz folklorne skupine vrtca pri OŠ XIV. divizije Senovo, mladi plesalci plesne šole Anika, in sicer učenke in učenci prvega, drugega ter šestega in sedmega razreda OŠ Leskovec pri Krškem. Sočasno je na sobotni tržnični dan na videmski tržnici potekal ribiški dan, na katerem se je med drugimi ponudniki predstavila tudi Ribiška družina Brestanica – Krško, so se sporočili iz krške občine.

M. Ž.

