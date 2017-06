Poginule ribe v Temenici

5.6.2017 | 18:50

Ilustrativna fotografija (Foto: J. A.)

Ribiški čuvaj je danes ob 9.49 v reki Temenici v Dolenjem Podborštu pri Trebnjem opazil poginule ribe. Reko so pregledali policisti in gasilci PGD Trebnje, ki so odvzeli vzorec vode za analizo in zaradi vidnega oljnega madeža na površini reke postavili pivnike in lovilna črevesa. O dogodku so obvestili pristojne inšpekcijske službe.

Zapeljal s ceste

Ob 5.52 je na cesti v Župelevcu v občini Brežice voznik osebnega vozila zapeljal s cestišča. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj nesreče, postavili avto nazaj na cestišče, nudili pomoč vlečni službi in počistili cestišče. Reševalci NMP Brežice so dve poškodovani osebi na kraju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Našel dva topovska naboja

Ob 9.58 je občan v reki Krki v Krški vasi našel dva topovska naboja, kalibra 20 mm, nemške izdelave, ostanek iz obdobja druge svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Zahodnoštajerske regije sta nevarni najdbi odstranila in uskladiščila do uničenja.

Brez elektrike ostalo 212 odjemalcev

V delu Krškega je ob 11.11 zaradi okvare ostalo 212 odjemalcev brez električne energije. Napako so odpravili dežurni delavci Elektra Celje.

M. Ž.