Klasična glasba se vrača med novomeške abonmaje

5.6.2017 | 21:30

V novi sezoni se med novomeške otroke vrača Žogica Marogica, ki jo je na novinarsko konferenco prinesla igralka in animatorka v Lutkovnem gledališču Maribor Metka Jurc. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Po petih letih se na spisek abonmajev Kulturnega centra Janeza Trdine vrača glasbeni abonma, ob tradicionalnih gledališkem in otroškem pa poleg tega ostaja tudi glasbeno-gledališki, ki je pred petimi leti nadomestil glasbenega. Predstavili so jih danes dopoldne na novinarski konferenci.

Da bi se spodobilo na spored Kulturnega centra Janeza Trdine vrniti abonma klasične glasbe je bila izražena ideja ob tretjem festivalu klasične in sorodne glasbe Sem glasba sem mesto, ki se bo nadaljeval s koncertom ansambla Celloart jutri v frančiškanski cerkvi in zaključil prihodnji petek so koncertom Pihalnega orkestra Krka Po jantarni poti na Glavnem trgu. Ljubitelji klasične glasbe bodo tako v prihodnji sezoni deležni štirih koncertov. Najprej bosta na oder Trdinove dvorane stopila pianist Lovro Pogorelić in violist Aleksandar Milošev, za njima v božičnem času prihajajo trije tenoristi Slovenskega okteta, tretji koncert bo pripadel sopranistki Sabini Cvilak, ki jo bo spremljal godalni kvartet Feguš, glasbeni abonma pa bo zaključila operna črna komedija za tri igralce in tri privide Božji delec novomeškega skladatelja Pavla Mihelčiča, ki letos praznuje osemdeset let, in pesnika Milana Dekleve, kjer bodo operne pevce namesto komornega orkestra spremljali tolkalci z izborom kar 53 različnih tolkal.Kot je na novinarski konferenci povedala Liljana Jantol Weber, si v Zavodu Novo mesto želijo, da bi se vrnili stari abonenti in obenem, da bi izbor koncertov pritegnil k vpisu tudi mlade.

V okviru gledališkega abonmaja se bo zvrstilo šest predstav, ki pa ne bodo vse v Kulturnem centru Janeza Trdine. Predstavo Republika Slovenija, ki sta jo Slovensko mladinsko gledališče in Maska pripravila ob 25-letnici osamosvojitve, si bodo abonenti ogledali v Ljubljani, v Novem mestu pa bodo gostovali SNG Maribor s predstavo Petra Quilterja Glorious, SLG Celje s predstavo Gerharta Hauptmanna Rose Bernd, SNG Drama Ljubljana s predstavo Art, ki letos praznuje dvajsetletnico neprekinjenega uprizarjanja, Prešernovo gledališče Kranj in Mestno gledališče Ptuj s Stenico, predstavo napisano po motivih istoimenske komedije Vladimirja Vladimiroviča Majakovskega, in SNG Nova Gorica z Beraško opero.

Na sporedu glasbeno-gledališkega abonmaja bodo štiri predstave - Kdor gleda skozi mačje oči s Svetlano Makarovič z glasbeniki in gosti, Ne bodi kot drugi z Ditko in Ferijem Lainščkom, Iskanje sreče z Romano Kranjčan in Juretom Ivanušičem in Koncert za klapo Iztoka Mlakarja. Kot je na novinarski konferenci povedala Saša Šepec, je njihov program kot antibiotik širokega spektra. Trudijo se zadovoljiti zelo raznoliko občinstvo, in poskrbeti za različne okuse, različne generacije, različne svetovne nazore in gledalce z različno izobrazbo in stopnjo razgledanosti. "Ne podlegamo trenutnim trendom ampak želimo na oder postaviti le zares kakovostne predstave," je še dodala Šepčeva. Otroški abonma bo imel osem predstav: Hud pesjan, Afriško sonce, Veveriček posebne sorte, Jutri je bila zabava, Muca copatarica, Kekec, Žogica Marogica in Janko in Metka.

Nekdanja direktorica Kulturnega centra Janeza Trdine Vesna Dular je predstavila program kulturnoumetniške vzgoje, ki ga za otroke od vrtca do srednje šole v Novem mestu pripravljajo že enaindvajseto leto, kar v takem obsegu in na tak način ne počne noben drug javni zavod pri nas. V okviru programa bodo izpeljali dvajset različnih gledaliških, petnajst glasbenih in pet glasbenogledaliških predstav, ki se jih bo na 60 do 80 ponovitvah ogledalo predvidoma, podobno kot vsa zadnja leta, okrog 20.000 otrok iz 60 šol iz štirinajstih občin. Pri tem so se povezali tudi z Glasbeno mladino Slovenije, ki je v času ravnatelja Zdravka Hribarja zelo dobro sodelovala tudi z novomeško glasbeno šolo. Na novinarsko konferenco so povabili tudi igralka in animatorko v Lutkovnem gledališču Maribor Metko Jurc, igralec Slovenskega mladinskega gledališča Primoža Bezjaka in vodjo programov pri Glasbeni mladini Slovenije Branko Novak.

I. Vidmar