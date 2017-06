Motorist v drevo; danes brez elektrike

6.6.2017 | 07:05

Sinoči ob 19.02 uri se je na cesti Vinica-Sinji vrh, občina Črnomelj, motorist zaletel v drevo in se poškodoval. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj, nudili pomoč reševalcem NMP in policiji ter postavili motor na cesto. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovanca oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Iskrilo in kadilo se je iz električne omarice

Ob 23.44 se je v Artičah, občina Brežice, iskrilo in kadilo iz električne omarice, nameščene na stanovanjski objekt. Domačini so tlenje v omarici uspeli pogasiti z gasilnimi aparati. Gasilci PGD Spodnja Pohanca so zavarovali kraj dogodka, pregledali okolico in nudili razsvetljavo dežurnemu delavcu Elektra Celje, ki je okvaro odpravil. Obveščene so bile pristojne službe.

Razlito motorno olje

Ob 20.10 so na cesti v kraju Šentjurij na Dolenjskem, občina Mirna Peč, gasilci GRC Novo mesto z vpojnim sredstvom posuli razlito motorno olje na razdalji cca pet kilometrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 7.30 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 15.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAŠČA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PONIKVE na izvodu GOR. PONIKVE ter VILA RAKAR.

Madzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 13.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLUŠNIK.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Svinjsko in Veliki Cirnik;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Lontovž in Srednik.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Boštanj 2 - nizkonapetostni izvod Rupar med 8. in 12. uro ter na območju TP Brezje Goveji dol med 10. in 11.30 uro; na področju nadzorništvo Krško mesto na območju TP NNO Veliki Podlog 2 - nizkonapetostni izvod Nečemer med 8. in 11. uro ter na območju transformatorskih postaj: NNO Trška gora - nizkonapetostni izvod proti cerkvi med 8.30 in 12. uro; na področju nadzorništvo Bistrica na območju TP Janeževe gorice - nizkonapetostni izvodi Gradišče, Janeževe gorice in Bizeljsko med 8. in 13. uro, v sredo, 7. junija 2017 med 8. in 13. uro in v četrtek, 8. junija 2017 med 8. in 13. uro.

M. K.