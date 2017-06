Urbanka (začasno) zapira svoja vrata

6.6.2017 | 10:05

Novo mesto

Pilotni projekt lokalne pisarne urbane prenove, ki je mesec in pol delovala v središču mesta, se zaključuje. A kot upa ekipa Urbanke, ta le začasno zapira svoja vrata.

Lokalna pisarna celovite urbane prenove, ki so ji v okviru aktivnosti pisarne med mnogimi predlogi obiskovalci izbrali ime Urbanka, je bila za občane odprta štiri dni v tednu v prostorih bivše trgovine Mura na Glavnem trgu 28, ki sta jih konzorcij nevladnih organizaciji in KS Center dobila v brezplačni najem od družine Smodiš v okviru projekta Kje je prostor v Novem mestu. Gre za prostor, ki je omogočal in pozival občane Novega mesta in druge obiskovalce, da izrazijo svoje mnenje glede prihodnosti Novega mesta. Aktivni v Urbanki namreč menijo, da je revitalizacija prostorov najuspešnejša, če je organizirana in če je javnost v takšne projekte zgodaj vključena. Pobude in pripombe, ki so jih v Urbanki sprejemali, so se nanašala na področje zelenih površin, grajenega okolja, prometa, infrastrukture in ponudbe.

Delovanje pisarne so omogočali s prostovoljnim izvajanjem dežurstev predstavniki partnerjev projekta: društvo Est=etika, Nevladno središče za JV Slovenijo - DRPD Novo mesto, Mreža za prostor - Zavod Zora, PešFolk Novo mesto, Novomeška kolesarska mreža, Društvo arhitektov Dolenjske in Bele krajine, Društvo Novo mesto ter KS Center, ki je pokrila tudi stroške poslovanja pisarne.

Kot nam je sporočila ekipa Urbanke, ki je bila ustanovljena skladno s priporočili Mreže za prostor, ki so jih vsebovala tudi priporočila za izdelavo Trajnostne urbane strategije, so partnerji projekta z rezultati zadovoljni. V Urbanki so bili izvedeni štirje redni dogodki in pet dodatnih. Skupno se je dogodkov udeležilo 213 udeležencev, največ ob otvoritvi pisarne, ko se je dogodka udeležilo preko 100 obiskovalcev. V času delovanja Urbanke so obiskovalci podali skupno 215 pobud, od tega 50 s področja zelenih površin, 11 s področja grajenega okolja, 70 s področja prometa, 28 s področja infrastrukture in 56 s področja ponudbe.

Partnerji projekta trenutno pripravljajo natančno analizo delovanja Urbanke, ki bo tudi podlaga za oceno potrebnih resursov za morebitno njeno nadaljnje delovanje. Podatke analize bodo predstavili predstavnikom Mestne občine Novo mestu. Od stališča občine ali bo v Urbanki videla partnerja, ki lahko pripomore h kakovostnemu dialogu z različnimi javnostmi pa bo tudi odvisno ali bodo partnerji tudi v prihodnje s svojim prostovoljnim delom zagotavljali nadaljnje delovanje tega odprtega prostora. Projektni partnerji si želijo, da se v prihodnosti zagotovijo sredstva, ki bodo omogočala trajno delovanje Urbanke z zaposlenimi, ustrezno usposobljenimi kadri.

